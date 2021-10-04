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Evinin bahçesinde köpek ölüleri bulunan kadın tahliye edildi

ANKARA'da evinin bahçesinde 11 köpek ölüsü bulunan ve 7 köpeği de uygunsuz koşullarda tuttuğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Meral T., konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Evinin bahçesinde köpek ölüleri bulunan kadın tahliye edildi

Çankaya ilçesine bağlı Ön Cebeci Mahallesi'ndeki Samur Sokak'ta oturan mahalle sakinleri, sokaktaki kötü koku nedeniyle 6 Ağustos'ta belediyeye ve polise ihbarda bulundu. Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu, kokunun Meral T.'nin oturduğu 3 katlı binanın bahçesinden geldiği tespit edildi. Bunun üzere bina bahçesinde arama yapıldı. Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda, çöp torbaları içinde gömülmüş 11 köpek ölüsü bulundu. Meral T.'nin evinde yapılan aramada ise 7 yavru köpeğin uygunsuz koşullarda kafeslerin içinde tutulduğu görüldü. Gözaltına alınan Meral T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Meral T. hakkında '11 evcil hayvanı kasten öldürme' ve 'evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçlarından dava açıldı.

13 TANIK DİNLENDİ

Ankara 55'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık Meral T., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatı salonda hazır bulundu. Meral T., üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, çürümüş köpek cesetlerinin kendisine ait olmadığını söyledi. Toplamda 13 tanığın dinlendiği duruşmada sanık önceki beyanlarını tekrarladı ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme, Meral T.'nin konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek, davayı 3 Şubat 2022 tarihine erteledi.

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