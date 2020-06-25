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Evinin deposuna kaçak akaryakıt istasyonu kurmuş

Manisa'nın Demirci ilçesinde evinin deposunu kaçak akaryakıt istasyonuna çeviren zanlı yakalandı.
Evinin deposuna kaçak akaryakıt istasyonu kurmuş

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kişinin evinin deposuna kurduğu pompa düzeneğiyle dışarıya mazot ve benzin satışının yapıldığını tespit eden Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nün müşterek yaptığı operasyonla İcikler Mahallesi’nde düzenek kurmak suretiyle dışarıya akaryakıt satışı yapan Ş.U. (47) isimli şahsın iş yerinde ve evinde yapılan aramada şahsın malzeme deposu olarak kullandığı bina içinde özel olarak yapılmış akaryakıt istasyonu bulundu.

5 tonluk yakıt depolama tankı, bin 600 litre mazot, depolama tankına bağlı bir adet sayaç, bir akaryakıt pompası ve 45 litre benzinin ele geçirildiği operasyonda malzemelere el konularak mühürleme yapıldı. El konulan malzemeler yed-i emine teslim edilirken, hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Ş.U.'nun jandarma tarafından bulunarak gözaltına alındığı öğrenildi. Ş.U., '5015 sayılı petrol piyasası kanununa muhalefet suçundan' adli makamlara sevk edilecek.

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