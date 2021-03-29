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Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evi kullanılamaz hale gelen Şerife Kırmaz, "Her şeyim yandı” diyerek, gözyaşlarına boğuldu.
Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

Osmanlı beldesi Merkez Mahallesi'nde Satılmış ve Şaban Kırmaz kardeşlerin oturduğu iki katlı evde, akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen Satılmış Kırmaz, ambulansla kontrol amaçlı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale gelirken, Şaban Kırmaz'ın eşi Şerife Kırmaz, "Her şeyim yandı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

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