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Evininin bahçesinde buldu: Nesli tükenme tehlikesi altında
Evininin bahçesinde buldu: Nesli tükenme tehlikesi altında
Şanlıurfa’da bir evin bahçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ‘çöl varanı’ bulundu. Dev kertenkele, doğal yaşam alanına bırakıldı.
15 Haziran 2019 Cumartesi 09:59
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.