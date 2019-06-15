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Evininin bahçesinde buldu: Nesli tükenme tehlikesi altında

Evininin bahçesinde buldu: Nesli tükenme tehlikesi altında
Şanlıurfa’da bir evin bahçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ‘çöl varanı’ bulundu. Dev kertenkele, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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