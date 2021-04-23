Evladı dağa kaçırılan annenin gözyaşı 7 yıldır dinmiyor

İstanbul'da 7 yıl önce oğlu terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan Saliha Mert, o günden bu yana elinden düşürmediği evladının fotoğrafına bakarak gözyaşı döküyor.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelerek annelerin eylemine katılan Saliha Mert, 17 yaşındayken İstanbul'da kandırılarak dağa kaçırılan oğluna kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

Oğlundan geriye kalan fotoğraflara bakıp acısını hafifletmeye çalışan acılı anne, aynı durumdaki tüm aileleri yanlarında görmek istiyor.

"Küçük çocuklarımızı bizden kopardılar"

Bu hafta eyleme katılarak oğluna sesini duyurmaya çalışan Mert, yavrusunu kendisinden koparan terör örgütü PKK mensuplarını lanetledi.

Oğlunun HDP'liler tarafından kaçırılıp PKK'ya teslim edildiğini anlatan Mert, şunları kaydetti:

"Oğlum küçüktü. Onu her yerde aradım. HDP'liler 'Suya düşüp öldü.' dedi. Cenazesini istedim, vermediler. Asla ümidimi kaybetmedim, hala arıyorum. Oğlumun yaşadığını biliyorum ama onu bana vermiyorlar. Onlardan oğlumu geri alacağım. Bunun için asla geri adım atmayacağım. PKK ve HDP'yi bitirene kadar durmayacağız, burada olacağız. İnşallah bu mücadeleyi kazanacağız. Bu, annelerin davasıdır. Annelerin seslerini yükseltmesiyle çocuklarımıza kavuşacağız. Bu nedenle tüm annelerin bu eyleme katılmasını istiyoruz. Kimse korkmasın, herkes bu eyleme ses versin. Onlar bizden evladımızı çaldı. Küçük çocuklarımızı bizden kopardılar."

Oğluna seslenen Mert, "Oğlum, arkadaşlarınla gelin teslim olun. Devletinize sığının. Seni bana verecekler, eskisi gibi mutlu olalım. Kardeşlerin her gün seni sorup duruyor, ne olur gel." dedi.

"Zafer annelerin olacak, buna inanıyoruz"

13 yaşındaki kızı dağa kaçırılan Nazlı Sancar da Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminin tüm ailelere ilham verdiğini ifade etti.

Doğu'da çocukları için seslerini yükseltmek isteyen annelerin sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Sancar, "Bu eyleme 7 kişiyle başladık ama sayımız gittikçe artıyor. Bu hafta aile sayısı 29 oldu. Her gün çığ gibi büyüyoruz. Allah'ın izniyle evlatlarımızı alacağız. Evlatları dağda olan ailelere sesleniyorum. Kimse korkmasın, gelin evlatlarınızı bu zalimlerin elinden kurtarın. Zafer annelerin olacak, buna inanıyoruz. Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz." diye konuştu.