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Evlat nöbeti 71. gününde: Yerin dibine batsın PKK ve PYD

HDP önünde evlat nöbeti tutan 56 ailenin bekleyişi 71. gününe girdi. Kızı Fadime'nin dağa kaçırıldığını belirten anne Hatice Levent, "Kızım Fadime için geldim, Fadime’mi dağa götürdüler, kızımdan ne istediler? Ben yavrumu istiyorum"diye konuştu.
Evlat nöbeti 71. gününde: Yerin dibine batsın PKK ve PYD

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 71’inci gününde de devam ediyor.

DİYARBAKIR ANNELERİNDEN UMUTLU BEKLEYİŞ

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 71’inci gününe girdi. Kütahya’dan Diyarbakır’a gelen Hatice Levent, Bitlis’te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime’nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Levent, “Kızım Fadime için geldim, Fadime’mi dağa götürdüler, kızımdan ne istediler? Ben yavrumu istiyorum, bizim kimseye zararımız yok, 71 gündür buradayız, yavrularımızı almadan gitmiyoruz. Eyleme devam edeceğiz, yerin dibine batsın PKK ve PYD denilen lanetler. Bizi yakıp yıktılar evlatlarımızı versinler. Anneler gelsinler bizimle beraber olsunlar, evlerinde oturup ağlamasınlar, gelsinler buraya hep beraber mücadelemizi sürdürelim. Buraya gelsinler yavrularımızı o lanetlerin elinden kurtaralım” dedi.

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