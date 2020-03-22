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Evlat nöbetinde 202. gün: "Anne 200 gündür burada"

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Evlat nöbetinde 202. gün: "Anne 200 gündür burada"

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 202. gününde sürüyor.

Dağa 4 yıl önce 15 yaşında kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü anne ve babaların eyleme katılamadığını söyledi.

HDP milletvekillerine seslenen Aydın, şöyle konuştu:

"Hiçbir açıklama yapmıyorsunuz. Neden gelip siz de çocuklarımızı PKK’dan istemiyorsunuz. PKK’ya aranıza mesafe koymadığınız müddetçe kapınızın önünden kimse ayrılmayacak. Bakın buradakilerin hepsi mağdur Kürtlerdir. Gelin bir açıklama yapın artık siz de çocuklarımızı isteyin PKK'dan. HDP milletvekillerinden tek bir kişi gelip burada çocuğumu PKK'dan istesin, ben eylemimi bırakır giderim."

"Gerekirse yüzyıl seni burada beklerim"
Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelip kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemine katılan Süheyla Demir ise umutla evlatlarını beklediklerini söyledi.

Eylemin ilk gününden beri küçük çocuğuyla beklediğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Kızım annen 200 gündür burada seni bekliyor. Biz seni çok seviyoruz gerekirse senin için canımı veririm. Gerekirse yüzyıl seni burada beklerim, yeter ki senden bir ses çıksın. Senin sağ olduğunu bileyim. Annen seni burada bekliyor. Bütün gençlere sesleniyorum. Gelin teslim olun, mutlu bir şekilde hayatlarınıza kaldığınız yerden devam edin."

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