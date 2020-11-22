Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'lilere: Çocuk hırsızları

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 176 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 447'nci günde de sürüyor. Bugün aileler ile partililer arasında gerginlik yaşanınca polis, devreye girdi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'OĞLUMU HDP, DAĞA GÖNDERDİ'

Evlat nöbeti tutan ailelerin bekleyişi, 447'nci günde de sürerken, bugün il binasına giren bazı HDP'liler ile aileler arasında gerginlik yaşandı. Eylemdeki aileler, HDP'lilere 'Çocuk hırsızları' diyerek, tepki gösterdi. Polis, gerginliğin büyümemesi için aileler ve il binası arasına barikat kurdu. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, çocuğunun parti tarafından dağa götürüldüğünü söyledi. Aydın, "Eylemimiz 2'nci yıla girdi. HDP, oğlumu kandırıp dağa göndermiş. PKK'nın temsilcisi HDP İl Başkanlığı'dır. Bunlar 9 yaşındaki çocuğu bile dağa götürüyor. PKK'dan talimat alarak 6-8 Ekim olaylarında halkı sokaklara döken Selahattin Demirtaş'tı. Bizim çocuklarımızdan da haberi vardı. Biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Allah İçişleri Bakanı'mızdan razı olsun. 20'nci evladımızı kurtardı, bu zalimlerin elinden. Biz eminiz ki bizim çocuklarımızı da kurtaracaklar. Devletimiz, büyük bir devlettir. Eylemimizi sürdüreceğiz. Ya çocuklarımız alacağız ya da burada öleceğiz" diye konuştu.