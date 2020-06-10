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Evlenecek çiftler düğün için gün almaya başladı

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası Başkanı Adem Sönmez, 3 aydır kapalı olan düğün salonlarının 1 Temmuz'da Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak açılması kararının hem sektörü hem evlenecek çiftleri memnun ettiğini belirtti.
Evlenecek çiftler düğün için gün almaya başladı

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, 3 aydır kapalı olan düğün salonlarının 1 Temmuz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak açılması kararının hem sektörü hem evlenecek çiftleri memnun ettiğini söyledi.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaları ilgiyle takip ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda düğün salonlarıyla ilgili alınan kararın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Sönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yakın tarihte düğün salonlarıyla ilgili bir mektup yazmıştım. Bu mektubun ardından cumhurbaşkanımız sesimizi duydu. 3 aydır kapalı olan düğün salonlarında yeniden düğün yapılması için izin çıkması bu sektörden ekmek yiyen herkesi ve evlenecek çiftleri çok mutlu etti." diye konuştu.

Sönmez, düğün salonlarında düğünlerin yeniden yapılmasının sektöre bir hareketlilik getireceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz ki düğün sektörü çok büyük bir sektör. Alınan karar, ülkemizin ekonomisine yarayacak. Düğünlerin yeniden başlamasıyla beraber başta Kapalı Çarşı olmak üzere beyaz eşyacıdan fotoğrafçıya kadar bir hareketlendirme getirecek. 1 Temmuz'dan itibaren düğünler yeniden başlayacak. Yeni dönemde düğünler için önlemlerimiz de olacak. Bugüne kadar diğer sektörlerdeki önlemleri kendimize baz aldık. Bununla beraber devletimizin de alacağı bazı önlemler olacaktır. Biz bunların hepsine düğün salonları olarak uyacağız. Şimdiden kapıdan girişte ateş ölçerlerin kullanılması, düğünden önce organizasyon yapılan yerlerin dezenfekte edilmesi, masaların sosyal mesafeye uyacak şekilde hazırlanması, maske takılması ve takıların artık yakaya değil sandıklara atılması için salonları yeni döneme hazırlayacağız."

Adem Sönmez, İstanbul'da 1150 düğün salonu bulunduğunu dile getirerek, "Evlenecek çiftler kararın ardından hemen salonları arayarak düğün için gün almaya başladı. İnsanlar uzun zamandır tarihlerini boşa almış bekliyorlardı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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