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'Evlenecek çiftler eşyasını internetten alıyor'

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Öksüz, "Evlenecek çiftler, evlerini döşerken eşyasının yüzde 72,4'ünü internetten satın alma yolunu seçiyor." dedi.
'Evlenecek çiftler eşyasını internetten alıyor'

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, züccaciye sektörünün dijitalleşmenin önemini kavradığını belirterek, "Evlenecek çiftler, evlerini döşerken eşyasının yüzde 72,4'ünü internetten satın alma yolunu seçiyor. İnternetten satın alınan ev eşyası arasında ise küçük elektrikli ev aletleri, dekoratif ve züccaciye ürünleri başı çekiyor." dedi.

Öksüz, ZÜCDER'in düzenlediği "Dijitalleşme ve e-Ticaret" seminerinde yaptığı konuşmada, porselen, seramik, cam, plastik, çelik, ahşap, hediyelik eşya, endüstriyel mutfak ve küçük elektrikli ev aletlerini kapsayan züccaciye sektörünün dijitalleşmesini önemsediklerini ifade etti.

Geçen yılı 4,8 milyar dolar ihracatla kapatan ve 2019'u 5,5 milyar dolar ile kapatmaya hazırlanan züccaciye sektörünün, e-ticaretteki payını da her geçen gün artırdığını belirten Öksüz, "Yapılan araştırmalara göre, iç pazarda sektörün en büyük kaynağı olan evlenecek çiftler, evlerini döşerken ortalama 50 bin TL harcarken, eşyasının yüzde 72,4’ünü internetten satın alma yolunu seçiyor. İnternetten satın alınan ev eşyası arasında ise küçük elektrikli ev aletleri, dekoratif ve züccaciye ürünleri başı çekiyor." diye konuştu.

Öksüz, sektörün rekabet kapasitesini ve kar marjını artırmak için ihracatı artırmaya odaklandıklarına işaret ederek, yurt içi ticaret ve ihracatta e-ticaretin önemli hale geldiğini vurguladı. 

"Küresel e-ticaret satışlarının 4,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor"

Mesut Öksüz, dünya ticaret sistemlerinin e-ticarete çok hızlı entegrasyon sağladığını belirterek, "2018 yılında e-ticaret pazar büyüklüğüne göre pazarın ilk 5 oyuncusu; 634 milyar dolarla Çin, 504 milyar dolarla Amerika, 123 milyar dolarla Japonya, 86 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 70 milyar dolarla Almanya." dedi.

Küresel e-ticaret pazarının 2019 sonunda 3,5 trilyon dolara ulaşacağının tahmin edildiğini bildiren Öksüz, küresel e-ticaret satışlarının yıllık ortalama yüzde 16 artarak 2021'e kadar 4,5 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Öksüz, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018 yılında Türkiye'de e-ticaret sektör büyüklüğü perakende işlemlerinde 31,5 milyar TL. 2017-2018 döneminde büyüme trendi TL bazında yüzde 42 ile devam etmiş, dolar bazında ise yüzde 7 düzeyinde kalmıştır. Gelişmiş ülkelerin toplam perakende karşısında online perakende oranı ortalaması yüzde 11,1 iken, gelişmekte olan ülkeler için bu oran yüzde 5,9'dur. Türkiye'de ise bu oran 2018 yılında yüzde 5,3'tür."

Öksüz, ZÜCDER Akademi ile e-ticaret sistemini geliştirdiklerini ifade ederek, önümüzdeki dönemlerde özel mobil aplikasyon uygulamalarıyla üyelerine destekte bulunacaklarını söyledi. 

"Türkiye'de bir günde internette geçirilen süre ortalama 7 saat"

Hepsiburada.com Kategori Müdürü Mustafa Karakaş da "KOBİ’lerin e-Ticarette Başarı Sırları" başlıklı bir sunum yaptı.

Türkiye için Avrupa ve Orta Doğu pazarlarının i-ihracat boyutuyla büyük önem taşıdığını vurgulayan Karakaş, 4-5 yıl önce nüfusun sadece yüzde 10-15’inin internetten alışveriş yaptığını, bu oranın günümüzde yüzde 48'lere kadar ulaştığını söyledi.

Karakaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir günde internette geçirilen süre ortalama 7 saat. Online alışverişçiler ayda 4 kez sipariş veriyor. Her gün alışveriş yapan dilim yüzde 4. Online alışverişte akıllı cep telefonları açık ara lider. Dijitalde zaman geçiren Türkiye dışında başka bir ülke yok. Türkiye'de internete erişim yüzde 80, Orta Doğu’nun çok ilerisinde. Türkiye'de e-ticaret 2017 yılında 42 milyar lira iken, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 44 büyüdü ve 60,8 milyar TL büyüklüğe ulaştı. 2018 yılında 728 site ile 59,9 milyon TL gelir elde edildi."

Kaynak: Haber Kaynağı
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