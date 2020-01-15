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Evlenmek isteyenlere Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan çağrı

Nikâh masasına oturmak isteyip de ekonomik durumu olmayan çiftlere Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok çağrıda bulundu.
Evlenmek isteyenlere Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan çağrı

Altınok, “Keçiören’de bekâr kalmayacak. Gelini bulmak sizden, düğünü yapmak bizden. Belediyemize ait nikâh ve düğün salonlarımızda yuva kurmak isteyen ve imkânı olmayan çiftlerimizin nikâh salonu, pasta, kuruyemiş, orkestra, sanatçı, fotoğraf ve video çekimi gibi düğün masraflarını biz karşılayacağız” dedi.

“DÜĞÜN İKRAMI VE SANATÇI DESTEĞİ DE VERECEĞİZ”

Aile kurumunun Türk toplumundaki yeri ve önemine dikkat çekerek seçim döneminde dile getirdiği, “Keçiören’de bekâr kalmayacak” vaatlerini yerine getirdiklerini belirten Başkan Altınok, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri belediyemiz bünyesindeki Âşık Veysel Nikâh Salonu ile Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik ve Abdurrahim Karakoç, Mevlana düğün salonlarımızda maddi durumu iyi olmayan çiftlerimize ücretsiz düğün hizmeti veriyoruz. Gençlerimiz evlenmeye karar verip de belediyemizden destek isterlerse kapımız sonuna kadar açık” diyerek şunları kaydetti:
“İdaresi, işletmesi ve denetimi belediyemize ait nikâh ve düğün salonlarımızda yuva kurmak isteyen çiftlerimizin nikâh salonu, pasta, kuruyemiş, orkestra, sanatçı, fotoğraf ve video gibi düğün masraflarının belediyemizce karşılanacağını duyurmuştuk. Âşık Veysel Nikâh Salonumuzda nikâh kıyan tüm çiftlerimize kamera ve fotoğraf çekimlerini ücretsiz yapıyoruz. Önümüzdeki haftalarda da yine belediyemiz işletmesinde olan 6 düğün salonumuzun tamamında garson, sanatçı, ikram, video ve fotoğraf hizmetlerimiz de ücretsiz olacak.”

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MAHALLE KONAKLARI DA ÜCRETSİZ

Keçiören Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından idare edilen 11 mahalle konağı da yaz-kış demeden vatandaşların özel günlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
İlçe genelinde yaygınlaştırılan mahalle konaklarıyla özel günlerde vatandaşlara nezih bir ortam sunulduğunu söyleyen Başkan Turgut Altınok, “Sokak düğünlerimiz azalsın diye belediyemize ait 11 mahalle konağını ücretsiz olarak hizmete sunduk. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza kına, sünnet, taziye, söz, nişan ve asker uğurlama gibi özel merasimlerinde 11 mahalle konağımız ücretsiz hizmet veriyor” dedi. 


 

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