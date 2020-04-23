  • BIST 98.171
  • Altın 387,096
  • Dolar 6,9727
  • Euro 7,5155
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
» »

Evlerde 23 Nisan Coşkusu

Evlerde 23 Nisan Coşkusu
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde coşkuyla kutluyor.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde coşkuyla kutluyor.

BAYRAM ÇOŞKUSU 

Çocuklar evlerinin balkonlarına bayraklar asıp balkonlarını balonlarla süsledi.

Kırmızı, beyaz renginin bütünleştiği evlerde, çocuklar özel olarak hazırlanıp, 23 Nisan şiirleri okuyup, şarkılar söyledi. 

23 Nisan'ı evinde kutlayan milyonlarca çocuklardan birtanesi de Ankara Pursaklar Saray' da yaşayan 7 yaşındaki İbrahim Muhammet Turhan. ilkokul  birinci sınıf öğrencisi minik çocuk, 23 Nisan şiirini heyecanla ve coşkuyla okudu.

Osman Akdoğan / İlksayfa
 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
10 yaşındaki atakan 5 ayda 250 kitap okudu!
10 yaşındaki atakan 5 ayda 250 kitap okudu!
Bayılma numarası yaparak insanları dolandıran dilenci
Bayılma numarası yaparak insanları dolandıran dilenci
Kapkaçı fark eden yolcular hırsızı tekme tokat dövdü
Kapkaçı fark eden yolcular hırsızı tekme tokat dövdü
İşte ipek kozasının ipe dönüşümü
İşte ipek kozasının ipe dönüşümü
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü (TRT Arşivinden Görüntüler)
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü (TRT Arşivinden Görüntüler)
Sizce mutluluğun formülü nedir ?
Sizce mutluluğun formülü nedir ?
Son Eklenen Videolar
Havada görüntülendi, Merak konusu oldu!
Havada görüntülendi, Merak konusu oldu!
TBMM 100 yaşında
TBMM 100 yaşında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Yerli joker Karslı Kasım Can
Yerli joker Karslı Kasım Can
Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı
Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı
Bangladeş'teki Türk vatandaşları yurda doğru yola çıktı
Bangladeş'teki Türk vatandaşları yurda doğru yola çıktı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti