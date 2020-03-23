Evlerde aktivite zamanı

Evden çalışarak günlerini çocuklarıyla geçiren ebeveynler, işlerinin yanı sıra çocuklarıyla egzersiz, satranç ve yemek yapımı gibi aktiviteler yapıyorlar.

Korona virüs önlemleri kapsamında evinde bilgisayarı başında çalışma imkânı bulunan vatandaşlar bugünlerde bu yolu tercih ediyor. Gün boyu evde zaman geçiren vatandaşlar, işlerinin yanı sıra kreş ya da okula gitmeyen çocukları ile de ilgilenerek onlarla çeşitli aktiviteler yapıyor. İnternetten egzersiz videoları eşliğinde hareket etmek, satranç oynamak, zeka oyunları, puzzle, basit çaplı yemekler hazırlamak bunlardan bazıları.

EVDE AKTİVİTE YAPIYORUZ

Evde 5 yaşında çocuğuyla gün boyu zaman geçiren babalardan biri olan Koray Çulhacı, gün boyu işlerinin yanı sıra ailecek evde geçirdikleri zamanı gazetemize şöyle anlattı:

”Korona virüsle mücadele kapsamında zorunluluk olmadıkça evden çıkmamayı tercih ediyoruz. Hem kendi sağlımız hem toplumumuzun sağlığı için bunu yapmamız gerektiğine inanıyorum. 5 yaşında bir oğlum var. Gün boyu onunla evde birlikteyiz. Çocuklar kreşe gitmedikleri için evde sıkılıyorlar. Devamlı şekilde tablet ve telefon kullanmalarını da istemediğimiz için çeşitli aktiviteler yapmaya karar verdik.”

EGZERSİZ, SATRANÇ

”Doktorların önerdiği şekilde olduğumuz yerde internetteki videolar eşliğinde egzersiz yapıyoruz. Gün boyu oturduğumuz için özellikle biz yetişkinlere iyi geliyor. Fiziğimiz olduğu kadar beyin jimnastiği yapmak için zeka oyunları oynuyoruz. Bunların başında satranç geliyor. Daha sonra geleneksel oyunumuz olan mangala oynuyoruz. Tabi ki çocukların en sevdiği yerlerden birisi de mutfak. Basit şekilde hazırlanacak yemeklerde görev veriyoruz çocuğumuza. Ya da meyve yerken servis yapıyor bizlere. Bunların hepsi çocukların evde olsalar bile sosyal yönlerinin ve insan ilişkilerinin azalmadan devam edebilmesi ve en önemlisi aile bağlarının kuvvetli olması için büyük bir kazanç oluyor.”

TABLET, TELEFONUN SAATLERİ VAR

”Tabi ki içinde yaşadığımız teknoloji çağında çocuğumuzu tablet ve telefondan uzak tutmak neredeyse mümkün değil. Özellikle okulların kapalı ve evde durulması gereken bu zamanda sürekli ona yönelim oluyor. Ama biz buna kısıtlama getirdik. Gün içerisinde belirli saatlerde ancak eline alabiliyor. Devamlı ona bakmasını istemiyoruz. Orada bizim sınırlayamadığımız yaşına uygun olmayan her içeriği görüyor. Ayrıca devamlı bakmaktan gözlerine zarar veriyor. İnşallah kısa sürede bu kötü günleri atlatır gönül rahatlığıyla dışarı çıkabiliriz.”



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA