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Evlerde itikaf yapılabilecek 

Her yıl Ramazan ayının son 10 gününde camilere kapanan Müslümanlar, bu yıl yeni tip koronavirüs nedeniyle itikaf ibadetini evlerinde yapabilecek. Peki itikaf evlerde nasıl yapılacak? İtikafın şartları nelerdir?
Evlerde itikaf yapılabilecek 

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (S.A.V.)'in sünnetlerinden biri olan “itikaf”ı yerine getirmek için her yıl Ramazan ayının son 10 gününde camilere kapanan müminler, bu yıl koronavirüs nedeniyle bu sünneti evlerinde yerine getirebilecek. 

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan'ın bitmesine az bir süre kaldı. Ramazan ayının son 10 gününde icra edilen ve Hazreti Muhammed’in sünnetlerinden biri olan 'itikaf' bu yıl camilerde değil evlerin bir odasında icra edilebilecek. Ankara Müftülüğü “Gelin bu Ramazan evlerimizi ibadetlerin nuru ile aydınlatalım” çağrısı ile inananları Ramazan’ın son 10 gününde evde itikaf yapmaya davet etti. 

Peki itikaf ne demek? İtikaf evlerde yapılabilir mi? İtikaf nasıl yapılır? Tüm merak edilenler haberimizde.

İTİKAF NE DEMEK?

İtikaf, "Ramazan ayının son 10 gününde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere dünya işlerinden ilgiyi kesip bir yere kapanarak ibadet etmek" olarak tanımlanıyor. İtikafta zaman; namaz kılarak, zikir çekerek, Kur’an okuyarak değerlendiriliyor. İtikafta dünyevi işlerle asla iştigal olunmuyor. 

VACİP OLAN İTİKAF NASIL YAPILIR?

İtikâf yapmak isteyen kişi, itikâf niyetiyle evinde kalmaya başlayarak itikâfa girmiş olur. Vaktini namaz, Kur'ân tilâveti, dua, zikir ve tefekkür gibi ibadet ve taatlerle veya dinî bilgi ve kültürünü artıracak sohbet ve okumalarla değerlendirir.
İtikâfa giren kimse, bulunduğu ortama kapanarak orada yer, içer, uyur, ibadetlerini yapar. İtikafa giren kişi, dünya işlerinden ilgisini tamamen keser. Zorunlu ihtiyaçlar haricinde (tuvalet, abdest tazeleme, gusletmek) bulunduğu ortandan çıkamaz. Bu zorunlu hâllerin dışında bulunduğu yerden çıkarsa itikâfı bozulur.  

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-

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