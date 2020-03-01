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Evlerinde motosiklet ürettiler

Mühendis ikiz kardeşler Onur ve Oğuz Canbaş ile ortak arkadaşları ve meslektaşları Onur Özkan; kendi imkanlarıyla Canbaş kardeşlerin Üsküdar'daki evlerinin altında kurdukları atölyede ürettikleri motosikletleri CNR Expo Fuar Merkezi'nde sergiledi.
Evlerinde motosiklet ürettiler

Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Onur Canbaş, ikiz kardeşi İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Oğuz Canbaş ile ortak arkadaşları İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunu Onur Özkan, bir araya gelerek evlerinin altında kurdukları küçük bir atölyede, motosiklet üretmeye başladı.  
Genç girişimciler, "Tosbike" adını verdikleri motosikletleri sergiledikleri CNR Expo Fuar Merkezi'nde AA muhabirine konuştu.

Onur Canbaş, üniversiteyi bitirdikten sonra evlerinin altında küçük bir atölye kurarak motor ve araç parçalarından küçük üretimler ve tamiratlar yaparak geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Kendi üretimimiz olan somut bir ürün ortaya çıkmasını istiyorduk. Sonucunda internetten gördüğümüz modellerden aldığımız ilhamla, fikri tamamen bize ait olmayan iki farklı model halinde iki motosiklet ürettik. Bunlar mini motosiklet diye geçiyor. İsmini de 'tosbike' koyduk. Hedefimiz bunların üretimini artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak.'' diye konuştu.

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Sadece "tosbike" veya motosikletle sınırlı kalmak istemediklerini belirten Onur Canbaş, ''Şu anda hedefimiz, bu senelik, motosiklet üretmek ve ürettiklerimizi satmak. Ama ilerleyen süreçte iş nereye gider, daha büyük motosiklet olur, araçlar olur, savunma sanayinde başka araçların parçaları olur, zamanla bunları göreceğiz.'' dedi.

Oğuz Canbaş, okulunu bitirdikten sonra bir yıl özel bir şirkette çalışarak iş tecrübesi kazandığını anlattı.

Çalıştığı şirketten ayrıldıktan sonra kendi işlerini yapmaya karar verdiklerini belirten Oğuz Canbaş, ''Tosbike adını verdiğimiz motosikletin yapımına yurt dışından bir internet sayfasından görerek başladık. İlk başta bunu bir şeye benzetemiyorduk ama sonradan bunun satabileceğini, tutabileceğini ve yapımının basit olduğunu fark edince hemen üretime başladık. 4 ayda ürettik ve şu anda iki farklı prototipimiz var. İkisini de şu anda fuarda sergiliyoruz. Keyif alarak atölyede üretmeye başladık.'' diye konuştu.

Gelecekte bu ülkeye katkı sunmak ve ürettikleri araçları ihraç etmek istediklerini ifade eden Onur Özkan, genç girişimcilere, kendilerine inanmaları ve çaba göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

İkizlerle aracını tamir etmek için başka arkadaşlarının aracılığıyla tanıştığını anlatan Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

''Cipin tamiri bittikten sonra Onur'un internetten gördüğü motosikletleri üretebilir miyiz diye konuştuk. Ürettikten sonra fuar olduğunu öğrendik ve dedik ki 'Bizim bunları insanlara göstermemiz lazım.' Başka projelerimiz de var. Fuarda da birçok insanla tanışma imkanımız oldu.''

Kaynak: Haber Kaynağı
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