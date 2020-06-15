Evlerinde sıkılan çocuklara Başkan Altınok’tan “Mini bot” hediyesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde evlerinden çıkamayan ve bu nedenle sıkılan çocuklara ücretsiz mini bot keyfi sunduklarını söyledi.

Altınok, “Çocukken biz Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören’e hizmetkâr olduk, ortaya koyduğumuz sosyal alanlarla artık çocuklarımız ve gençlerimiz ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebiliyorlar” dedi.

5-9 YAŞ GRUBU İÇİN 12 MİNİ BOT

Keçiören Belediyesi, 0-20 yaş grubu çocuklara ve gençlere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte, onlara yönelik çeşitli hizmetler sunmaya başladı.

Bu kapsamda 5-9 yaş grubu çocuklar için Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ne konumlandırılan şişme havuz miniklerin eğlence merkezi haline geldi. 120 metrekarelik alana kurulan şişme havuzdaki 12 adet mini bota sırayla binen ve bottaki pedalları elleriyle çevirerek suyun üzerinde hareket kazanan çocukların mutlulukları ise gözlerine yansıdı.

“ÇOCUKLARIMIZI ÇOK SEVİYORUZ”

Ihlamur Vadisi’ndeki şişme havuzun hizmete başlamasıyla birlikte çocukların havuzdaki eğlenceli anlarına tanıklık eden ve onlarla sıcak bir sohbet gerçekleştiren Başkan Turgut Altınok, “Devletlerin ve milletlerin en büyük zenginliği çocukları ve gençleridir. Sizleri ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar parlak olur. Sizler dünyanın en saf, en temiz melek ve çiçeklerisiniz. Dünyadaki bütün çiçekleri toplasanız sizin kadar güzel, saf, temiz olamaz. Sizin kadar da güzel kokamaz. Siz solmayan çiçeklerimizsiniz. Sizleri çok seviyoruz” diye konuştu.