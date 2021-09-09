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Evlerinin toprak altında kalması korkusuyla yaşıyorlar

Karabük'te, Asiye Kener rögar taşması sonucu toprak zeminin kaydığını ve istinat duvarının yıkılmasıyla evinin toprak altında kalması tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Yetkililerden yardım isteyen Kenar, "Burada diken üstünde oturuyoruz" dedi.
Evlerinin toprak altında kalması korkusuyla yaşıyorlar

Esentepe Mahallesi Mizan Sokak’ta tek katlı evde yaşayan Asiye Kener, 5 yıl önce yanan evinin yeniden yapıldığını, 1 ay önce yağan yağmurun ardından ise rögar taşması sonucu evinin arkasındaki toprak zeminin kaydığını ve istinat duvarının yıkıldığını söyledi. Evinin toprak altında kalma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirten Asiye Kener, yetkililerden yardım istedi.

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3 çocuğu ve torunları ile yaşayan Asiye Kener, "Benim evim daha önce yandı ve valilik bu evi yaptı. Burada rögar patladı. O gün biz evde yoktuk. Yetkili kurumlara başvurduk. Evimizin arkasındaki duvar çöktü. Yağıştan dolayı rögar patladı ve geldi evime girdi. Komşumuz aradı, 'Abla gel evin duvarı göçtü' dedi. Hemen geldik hiçbir şey kalmamış. Geldiğimizde kapılar açılmıyordu. Her yer çamur ve pislik içindeydi. Ben bu rögarın buradan kaldırılmasını ve zararımın karşılanmasını istiyorum. Bu patladığı zaman, toprak kaydığı zaman biz tehlike altındayız. Biz her akşam ölüm korkusuyla yatıp kalkıyoruz. Bir gün bu toprağın bizim evimizin üstüne gelmesi yüzde 100. Yağmur yağdığında biz burada diken üstünde oturuyoruz toprak kayacak diye. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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