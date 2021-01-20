  • BIST 1.569
  • Altın 445,497
  • Dolar 7,3962
  • Euro 8,9568
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -7 °C
»

Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Niyazi- Aysel Özarslan çiftine ait tek katlı ev, çıkan yangında küle döndü.
Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler

Side Mahallesi 1031 sokakta Niyazi- Aysel Özarslan çiftine ait müstakil bahçeli evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Niyazi ve Aysel Özarslan çifti dışarıdayken, sobadan sıçrayan kıvılcımların kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın, bir anda büyüdü. Yangın sırasında evde misafir olarak bulunan Özarslan çiftinin kızları Sakine, 1 yaşındaki çocuğunu da alarak dışarı çıkmayı başardı. Alevler kısa sürede evi tamamen sararken, vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Haberi alıp gelen Niyazi- Aysel Özarslan çifti, evlerinin yandığını görünce fenalık geçirdi. Çifte sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunulurken, komşuları da teselli etmeye çalıştı. 

Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürülerek, kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında Niyazi Özarslan, ‘Mahvoldum ben’ diyerek, yanan evinin etrafında gezindi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor20 Ocak 2021 Çarşamba 10:01
  • Silivri'de TIR ile kamyonet çarpıştı19 Ocak 2021 Salı 23:06
  • Yangında iki atölye kül oldu19 Ocak 2021 Salı 23:05
  • Bursa'da iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu19 Ocak 2021 Salı 22:08
  • Van kent merkezinde 150 kişilik ekiple karla mücadele çalışması19 Ocak 2021 Salı 22:07
  • Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı19 Ocak 2021 Salı 21:10
  • Erciş'te yolda mahsur kalan iki hasta, belediye ekiplerince kurtarıldı19 Ocak 2021 Salı 20:11
  • Milas'ta köpekler zehirlendi iddiası19 Ocak 2021 Salı 19:14
  • 650 yıllık İncil'i, alıcı kılığındaki jandarmaya 3 milyon dolara satmak istediler19 Ocak 2021 Salı 18:42
  • İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor19 Ocak 2021 Salı 15:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti