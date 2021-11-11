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Evlilik Sağlık Raporu Hafife Alınıyor

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Abdulkerim Solak

Yine halk içerisinden bir sorun ile karşı karşıyayız ve yine şaşkınlığımı koruyamıyorum. Yakın zamanda dünya evine girecek bir arkadaşım var. Evlilik için talep edilen evrakları hazırlamakla meşgul. Ancak evlilik için istenen sağlık raporuna; onun kadar, ben de şaşırdım. Kimlik fotokobisi, vesikalık fotoğraf ve evlilik için aile hekiminden alınmış sağlık raporu talep edilmiş. Buraya kadar tüm detaylar net...

Ancak evlilik için istenen sağlık raporu hazırlanırken, sağlık raporu için talep edilen tahliller bana çok garip geldi. İsmini vermek istemiyorum ancak aile hekimi sadece kan tahlili istemiş ve bulaşıçı bir hastalığı olup olmadığını kontrol etmiş. Rapor dahilinde de, mühürlü sağlık raporonu vermiş ve arkadaşımı uğurlamış.
Evlilik bu kadar hafife alınmamalı!

Sadece bulaşıcı hastalık kontrolü sağlanıp, onay verilmemeli. Geçmiş dönemde kullanılan ilaçlar, alınan tedaviler, e-nabız sisteminde görünmeyen çeşitli tedaviler (eklenmeyen tedaviler olabiliyor, neye göre eklenmiyor bilmiyorum) hepsi gözden geçirilmeli diye düşünüyorum. Geçtiğimiz gün hatta bu konu ile ilgili bir haber yapılmış ve evlilik yeterlilik belgesi tarzında bir talep olduğu belirtilmişti. Gerçekten bu ve bunun gibi çeşitli evraklara ve belgelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

Evlilik dolaylı cinayet ve ölümlerin artış yaşandığı günümüz Türkiye'sinde sadece kan tahlili raporuna göre evlilik onayı vermek bence başlı başına bir boşvermişlik. Kişinin psikolojik durumu tamamen ele alınmalı ve bu sayede gizlenmiş durumlar gün yüzüne çıkmalı diye düşünüyorum. Elbette pek çok kişi ile görüştüm ve internet ortamında çeşitli yorumlar okudum.

Bazı aile hekimlerinin ciğer filmi ve kan tahlili istediği, bazı aile hekimlerinin ise sadece kan tahlili talep ettiğini gördüm. Yani çeşitli bloglarda yazan farklı testlerin hemen hiçbiri tam anlamıyla talep edilmiyor. Bu durumun değişmesini öneriyorum. Bu konuda Sağlık Bakanlığı yetkililerini ve Milletvekillerimizi göreve davet ediyorum. TBMM'de sunulacak bir soru önergesi, bir yazı metni pek çok evlenecek çiftin, evlenmiş çiftin hayatını değiştirebilir. Evlilik raporu hafife alınmamalı. Şuan psikolojik şiddet gören pek çok ailemizin varlığını biliyoruz.

Hal böyleyken, yapılacak yeni evliliker göz önüne alınarak baştan savma raporlar ile onay verilmemeli diye düşünerek, olumlu haberlerin gelmesini temenni ediyorum...

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