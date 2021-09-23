Evren Belediyesi’nden satılık arsaların listesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’nın çevre ilçelerinden Evren’de belediye mülkiyetindeki 25 arsayı satışa çıkardı.
Evren’in değişik mahallelerinde bulunan satılık belediye arsalarının muhammen bedelleri 4 bin TL ile 43 bin TL arasında değişiyor.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 12.10.2021
Evren Belediyesi’nden satılık arsaların tam listesi ve bedelleri için TIKLAYIN.
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