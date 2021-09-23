Ankara’nın çevre ilçelerinden Evren’de belediye mülkiyetindeki 25 arsayı satışa çıkardı. Evren Belediyesi’nden satılık arsaların listesi ve satış tarihleri haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’nın çevre ilçelerinden Evren’de belediye mülkiyetindeki 25 arsayı satışa çıkardı.

Evren’in değişik mahallelerinde bulunan satılık belediye arsalarının muhammen bedelleri 4 bin TL ile 43 bin TL arasında değişiyor.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 12.10.2021

Evren Belediyesi ’nden satılık arsaların tam listesi ve bedelleri için TIKLAYIN.

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