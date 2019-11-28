  • BIST 105.844
  • Altın 270,682
  • Dolar 5,7759
  • Euro 6,3543
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Evrenosoğlu'nun cenazesinde kendilerinden geçenler oldu

"Sahte peygamber" İskender Erol Evrenosoğlu'nun Bursa'daki cenazesine katılanlar, kendilerinden geçerek "Allah Allah" diye titrediler.
Evrenosoğlu'nun cenazesinde kendilerinden geçenler oldu

ABD'nin Virgina Eyaleti Norfolk kentinde, tedavi gördüğü hastanede, solunum yetmezliği sebebiyle ölen ve kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak bilinen, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı (MİHR) Başkanlığını yapan İskender Erol Evrenosoğlu, memleketi Bursa'da defnedildi.

CENAZEDE KENDİLERİNDEN GEÇTİLER

Cenaze, sivil polislerin yer aldığı konvoyla, Hamitler Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracının mezarlığa girmesiyle, bazı kişilerin feryat ettiği duyuldu. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, bazı kişiler kendilerinden geçti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı27 Kasım 2019 Çarşamba 20:19
  • Tehlikeli gelişme27 Kasım 2019 Çarşamba 17:36
  • Pitbull vahşetine 3 gözaltı27 Kasım 2019 Çarşamba 17:29
  • "İstanbul susuz kalmayacak"27 Kasım 2019 Çarşamba 17:27
  • Ölü sayısı 26'ya çıktı27 Kasım 2019 Çarşamba 17:26
  • Önce darbettiler sonra parasını çaldılar27 Kasım 2019 Çarşamba 17:25
  • İBB Meclisi'nde kavga çıktı27 Kasım 2019 Çarşamba 17:23
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'kış' genelgesi27 Kasım 2019 Çarşamba 16:42
  • Yakalanan kadın terörist itirafçı oldu27 Kasım 2019 Çarşamba 16:40
  • "Yılda bin ton bor karbürü üreteceğiz"27 Kasım 2019 Çarşamba 16:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti