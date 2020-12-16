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'Evsizim' dedi, sığındığı iş yerinin malzemelerini çaldı

Mersin'de, 'evsizim, işe ve kalacak yere ihtiyacım var' diyerek, bir oto yıkamacıda işe başlayan, geceleri de iş yerinde kalan O.N.C. (52), hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bitince iş yerinin 20 bin TL değerindeki malzemelerini çalıp kaçtı.
'Evsizim' dedi, sığındığı iş yerinin malzemelerini çaldı

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde yaklaşık 1 hafta önce oto yıkama dükkanı bulunan D.E. (35) ile tanışan O.N.C., sokaklarda yaşadığını belirterek, hem işe hem de kalacak bir yere ihtiyacı olduğunu söyledi. D.E. tarafından işe alınan O.N.C., hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 11 Aralık Cuma günü mesai bitiminden sonra dükkanı kilitleyerek uyudu. Cumartesi ve pazar günlerini iş yerinde geçiren O.N.C., kısıtlamanın sona erdiği pazartesi sabahı saat 06.00 sıralarında, 2 çantaya koyduğu 1 laptop ve araçların kaportasında kullanılan pasta cila ile seramik kaplama malzemelerini alarak kaçtı.

Sabah geldiğinde yaklaşık 20 bin TL değerindeki malzemelerin çalındığını gören iş yeri sahibi D.E., polisi arayarak şikayetçi oldu. Adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından malzemeleri O.N.C.'nin çaldığını tespit etti. Adana'daki bir otele yerleştiği belirlenen O.N.C., çalıntı malzemelerle birlikte yakalanıp Mersin'e getirildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

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