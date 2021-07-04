Expo 2021'e iddialı hazırlık

Gastronomi şehri olan, "Medeniyet Bahçesi" temasıyla Aralık'ta düzenlenecek EXPO 2021'e hazırlanan 13 farklı medeniyetin ortak mirası Hatay, aralarında muhabirimizin de bulunduğu Türkiye'nin 13 farklı ilinden gelen 40 gazeteciyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları’ projesinin 4’üncü durağı Hatay oldu.

Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin ev sahipliğinde Hatay Birlik Vakfı’nca hazırlanan programda aralarında muhabirimizin de bulunduğu Türkiye'nin 13 farklı ilinden gelen gazeteciler, binlerce yıllık tarihiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Hatay’ın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetti; Hatay mutfağının lezzetlerini tattı.

İÇ TURİZMİN HAREKETLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Medya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşmaları'nın dördüncü durağı olan barış, kardeşlik ve hoşgörü şehri Hatay'a gelen gazeteciler, 3 günlük programın ilk gününde Hatay basını ile bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya HBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nida Yılmaz, Basın İlan Kurumu Hatay Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak, Hatay Birlik Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ve çok sayıda gazeteci katıldı. Kültür Sanat ve Turizm Buluşmalarının Hatay durağıyla ilgili bilgi veren Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, "Hatay'da gerçekleşecek olan geziniz 3 gün sürecek. Bu sürede Hatay'ın güzelliklerini keşfedeceğiz. Amacımız keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve kültürel değerlerimizi kültür sanat muhabirleri vasıtasıyla bizzat yerinde görüp medya yoluyla ülkemizin dört bir yanına duyurmak, iç turizmi hareketlendirmek” dedi.

13 MEDENİYETİN ORTAK MİRASI

Hatay Birlik Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer, "Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin ev sahipliğinde Hatay Birlik Vakfınca hazırlanan programda gazeteciler, binlerce yıllık tarihiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay’ın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini keşfedecek. Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin ev sahipliğinde Hatay Birlik Vakfınca hazırlanan programda gazeteciler, binlerce yıllık tarihiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay’ın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini keşfedecek.Yerel ve ulusal basın mensupları, ana vatana katılan son toprak parçası olan Hatay’daki Kur'an'da bahsi geçen Habibi Neccar Cami ni, Dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesini, Titus Tünelini, 3 bin yıllık tarihi ve 13 medeniyetin ortak mirası Hatay Arkeoloji Müzesini, Harbiye Şelalelerini, barış ve hoşgörünün mekanı tarihi Antakya Evleri başta olmak üzere kadim şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görüp inceleyecek; Hatay’ın yöresel lezzetlerini tadacak" ifadelerini kullandı.

HATAY'I KEŞFETTİLER

Kültür sanat muhabirleri, programın ardından Hatay’ın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini keşfe çıktı. Programın ilk gününde Harbiye, Şelaleler, Defne Belediyesi'nin işlettiği ipek böceği tesisini, Yayladağ, Samandağ,Titus Tüneli, Kaya Mezarlarını, Ermeni Köyünü, Hz. Musa ile Hz. Hızır'ın buluştuğu yeri, Musa Ağacını, Batıayaz Yaylasını gezdi.

KUR'AN'DA BAHSİ GEÇEN VE TÜRKİYE'DE İLK İNŞA EDİLEN HABİBİ NECCAR CAMİ...

Programın ikinci gününde ise Kur’an’da bahsi geçen ve Türkiye'de ilk inşa edilen cami olarak bilinen Habibi Neccar Cami’ni, dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesi’ni, 3 bin yıllık tarihi ve 13 medeniyetin ortak mirası, dünyanın en büyük mozaik eserlerinin bulunduğu Hatay Arkeoloji Müzesi’ni, Uzun Çarşı'yı, 7 bin zeytin ağacına ev sahipliği yapan ve şehrin önemli bir turizm merkezi haline gelen Altınözü ilçesini, Zeytinyağı Müzesini gezerek Hatay'ı yakından tanıma fırsatı tanıdı.

GASTRONOMİ ŞEHRİ HATAY'IN LEZZETLERİ...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal ev sahipliği yaptığı akşam yemeğinde gazeteciler, Hatay mutfağının lezzetlerini Gastronomi Evi’nde deneyimleme fırsatı buldu. Programa Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir katıldı.

SANAT VE ESTETİKTE BULUŞURUZ

Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tarihteki pek çok ilkin Hatay'da gerçekleştiğini kaydetti. Hatay’ı kültür başkenti yapmak istediklerini ifade eden Yayman “Hatay, barışın ve kardeşliğin şehridir. Farklı görüşlere sahip olsak da kültür, sanat ve estetikte buluşuruz. Burayı kültür turizminin başkenti yapmak istiyoruz” dedi.

TARİHİ VE TURİZM DEĞERLERİYLE ÖNE ÇIKMAYI HAK EDİYOR

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Hatay’ın tarihi dokusu ve turizm değerleriyle öne çıkmayı hak ettiğini ifade ederek gözlemlerini kendi şehirlerindeki okur ve takipçileriyle buluşturmak üzere Hatay’a gelen gazetecilere teşekkür etti.

EXPO 2021 HATAY'TA YAPILACAK

Bir diğer CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur ise konuşmasında EXPO 2021 Hatay vurgusu yaptı. Güzelmansur, “10 Aralık’ta dünyanın farklı ülkelerini, şehirlerini burada ağırlayacağız. Buradan tüm dünyaya mesaj vereceğiz. Bu organizasyonun tanıtımı için de sizden destek istiyoruz” dedi.

HATAY'A HAYRAN KALDILAR

Gazeteciler, programın 3. gününde ise EXPO 2021 alanlarını gezerek yetkililerden Aralık’ta yapılacak uluslararası etkinlikle ilgili bilgi aldı. Ardından Kırıkhan'daki Allah dostu Beyazıt Bestami Türbesi ziyaret edildi. Daha sonra Suriye sınırındaki Reyhanlı'ya geçen gazeteciler Reyhanlı Belediye Başkanı ve Reyhanlı Ticaret Odası Başkanının katılımıyla öğle yemeği yedi. Reyhanlı ile ilgili bilgiler verildi.

Ardından Hatay'ın sahil kasabalardan biri olan Arsuz'a geçildi. Gazeteciler, yeşil ve mavinin bir arada olduğu ilçeyi gezdi. Son olarak Payas ilçesine geçen gazeteciler, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde akşam yemeği yedi. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve gastronomi şehri olan Hatay'a gazeteciler hayran kaldı.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA

