Eyfel Kulesine adını yazdırdı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yapımı süren Cumhuriyet Kulesi’nin Paris’teki Eyfel Kulesi müzesinde, ‘Turkey, Ankara, Keçiören Cumhuriyet Kulesi’ ibaresiyle yerini aldığını bildirerek, “Eserimiz uluslar arası bir vizyon projesidir” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2021 yılında açılışı yapılacak olan Cumhuriyet Kulesi ’nin, Paris’teki Eyfel Kulesi müzesinde, ‘ Turkey, Ankara, Keçiören Cumhuriyet Kulesi ’ ibaresiyle yerini aldığını bildirdi. Altınok, “Bu uluslar arası bir vizyon projesidir. Eserimiz şehrimize maddi ve kültürel anlamda büyük kazanımlar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

BELEDİYELERİN BÖYLE BİR PROJE YAPMASI ZOR

Keçiören Belediyesi, 2021 yılında açılışı yapılacak olan Cumhuriyet Kulesi’nin yapımını hız kesmeden sürdürüyor. Cumhuriyetin 100’üncü yılını temsilen inşa edilen Cumhuriyet Kulesi’ni Başkent’in sembol projesi olarak tanımlayan Altınok, “Bir ilçe belediyesi kendi imkânlarıyla ilk defa böyle bir yatırım projesine imza atıyor. Ekonomik anlamda iyi yönetilemeyen ilçe belediyelerinin böyle bir projeyi yapması oldukça zor. Bu anlamda Cumhuriyet Kulesi sıra dışı bir mahiyete sahiptir” ifadelerini kullandı.

"ATLAMA NOKTASI YER ALACAK”

Cumhuriyet Kulesi’nin yapısal özellikleri ve içerisinde barındıracağı sosyal ve kültürel alanlarla ilgili bilgiler de veren Altınok şunları aktardı, “Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında 186 metre yüksekliğe sahip olacak ve bu yükseklikten de Ankara’yı seyretme imkânı sunacak. İçinde çocuklarımız için uzay terası, nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, cafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı mekânlarımız yer alacak. Türkiye’de bir ilk olarak Cumhuriyet kulemizde paraşütle atlama noktası da yer alacak.”

EYFEL KULESİ’NDE YERİNİ ALDI

Altınok, “Tarihe attığımız bir imza olan Cumhuriyet Kulemiz Paris’teki Eyfel Kulesi müzesinde, ‘Turkey, Ankara, Keçiören Cumhuriyet Kulesi’ ibaresiyle yerini almış uluslararası bir vizyon projedir. Eserimiz Ankara’yı 186 metreden temaşa etme imkânı sunacak, şehrimize maddi ve kültürel anlamda büyük kazanımlar sağlayacaktır. Kira gelirleriyle birlikte kısa sürede kendi maliyetini de amorti ederek hizmet verecektir” dedi.

Emrah Özcan/iLKSAYFA