Eylem hazırlığındayken yakalanan Mahmut Özden kimdir, nereli?

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı. Mahmut Özden eylem planlarıyla birlikte yakalandı. Peki Mahmut Özden kimdir? DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmud Özden aslen nereli?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri yakalandı.

Bakan Soylu resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada "DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı" bilgisini paylaştı.

Bakan Soylu daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ise, yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri'nin ismini açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu bildiren Bakan Soylu, evinde ve diğer yerlerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bilgisayarlara el konulduğu kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrıca "Elde edilen bilgilere göre gerek Irak ve Suriye'den sürekli talimatlar aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturmak suretiyle Türkiye'de eylemler ve hareketlilik ortaya koyacağı belirlendi" bilgisini verdi.

Mahmut Özden'e nasıl ulaşıldı?

İçişleri Bakanı Soylu, Mahmut Özden'e geçtiğimiz hafta İstanbul'da yakalanan Deaş'lıyla ilgili araştırmaların sonucunda ulaşıldığını açıkladı. Bakan "İstanbul'da kalaşnikofla eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ mensubu yakalandı. Onun üzerinden ciddi bir araştırma başladı; talimatı nereden aldı, kimden aldı? Netice itibarıyla DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'e ulaşıldı. Daha da genişletildi ve evinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bilgisayarına el konuldu" dedi.

İŞTE O PLANLAR

Bakan Soylu DEAŞ'ın sözde emirinin evinden çıkan dijital planlarda yer alan detaylar hakkında da bilgi vererek şunları söyledi: "O bilgisayarında elde edilen bilgilerde gerek Irak gerek Suriye'den sürekli talimatlar aldığı 10-12 kişilik gruplar oluşturma suretiyle Türkiye'de eylem ve hareketlilik ortaya koyacağı bir takım silah mühimmatların gömüleceği yerler, bunların kimlerle irtibatlanacağı yine aynı zamanda bir takım gruplara eylem yapmak bununla birlikte siyasilerin ve devlet adamlarının kaçırılıp Suriye tarafında götürülmesi hususunda planlar içinde olduğu görüldü. Operasyon devam ediyor. Onunla bağlantılı DEAŞ mensupları elimizde. "

Peki Mahmut Özden kimdir ?

DEAŞ'ın Türkiye Emiri Mahmud Özden aslen nereli ?

DEAŞ'ın Türkiye Emiri

Mahmut Özden, DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye Emiri olarak gösteriliyor.

Mahmut Özden geçtiğimiz yıllarda Adana'da yakalanmış, ancak savcılık sorgusunun ardından serbest kalmıştı.

O dönem basına yansıyan haberlerde Mahmut Özden ve diğer örgüt üyelerinin, bulundukları bölgede esnafı ‘işyerlerinizde saldırırız’ diye korkutup haraca bağladıkları ifade edilmişti.

Özden’in, bir fırından daha önce seri numaraları alınan 3 bin 500 liralık haracı alırken, suçüstü yakalandığı belirtilmişti.

Operasyonda baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda da; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 dolu fişek, bir adet kurusıkı tabancanın yanı sıra örgüt adına haraç olarak toplandığı değerlendirilen 9 bin 750 lira nakit paraya da el konulmuştu.

Adana'da geçtiğimiz aylarda da terör örgütü DEAŞ´ın sözde `Emiri´ olduğu öne sürülen Mahmut Özden´in yakın akrabası olan ve örgütün sözde cihat ilan ettiği bölgelere savaşçı olarak gönderilmek isteyen Seyfettin K. (23), yakalanmıştı.