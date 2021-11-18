  • BIST 1.725,08
  • Altın 647,26
  • Dolar 10,8845
  • Euro 12,3171
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

Eyleme bir aile daha katıldı

Hakkari'den 7 yıl önce dağa götürülen kızı Zahide için eyleme gelen anne Zebude Öner, "Kızımı getirsinler. Kızım gelmeden bütün anneler gibi ben de buradan ayrılmayacağım." dedi.
Eyleme bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde devam ettikleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 808'inci gününde sürüyor.

Anne Zebude Öner de Hakkari'den 7 yıl önce dağa götürülen kızı Zahide için evlat nöbetine dahil oldu.

Anne Öner gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, kızından 7 yıldır haber alamadığını söyledi.

Kızını bulmak için iki kez Irak'a gittiğini ancak evladının kendisiyle görüştürülmediğini dile getiren Öner, kızına kavuşmak için eyleme katılmaya karar verdiğini belirtti.

Öner, "Kızımı HDP ve PKK'dan istiyorum. HDP kızımı alıp PKK'ya teslim etti. Kızımı getirsinler. Kızım gelmeden bütün anneler gibi ben de buradan ayrılmayacağım." dedi.

Kızının evine geri dönmesini istediğini anlatan Öner, "Kızım gel, devlete teslim ol." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2020'de suçtan 936,3 milyon liraya el konuldu18 Kasım 2021 Perşembe 12:55
  • Heybeliada'da orman yangını çıkaran sanığa 12 yıl hapis cezası verildi18 Kasım 2021 Perşembe 12:52
  • Geçen yıl 101 suç örgütü operasyonu düzenlendi18 Kasım 2021 Perşembe 12:50
  • Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi18 Kasım 2021 Perşembe 12:35
  • İstanbul'daki hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 5 arttı18 Kasım 2021 Perşembe 11:58
  • PKK, sözde kurucularından Kaytan'ın ölümünü gizlemek için infaz yöntemini kullandı18 Kasım 2021 Perşembe 11:05
  • Ali Saydam’dan Nas Suresi gafı: "Nas diye bir sure falan yok"18 Kasım 2021 Perşembe 10:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesi18 Kasım 2021 Perşembe 10:32
  • İçişleri Bakanlığı 124 sözleşmeli personel alacak18 Kasım 2021 Perşembe 10:28
  • Siirt'te 'Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici' Operasyonu başlatıldı18 Kasım 2021 Perşembe 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti