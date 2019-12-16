Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı eylülde yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti .

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile %13,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile %16,4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,5 puanlık artış ile %26,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,4 puanlık artış ile %14,1 olarak gerçekleşti.

Ağustos döneminde işsizlik oranı yüzde 14'e yükselmiş, aynı dönem işsiz sayısı, yıllık 980 bin kişi artışla 4 milyon 650 bine çıkmıştı.