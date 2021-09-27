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Eylül ayında 179 milyon TL'lik sosyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Eylül ayında 4 nakdi sosyal destek programımız ile 179 milyon TL ödeme yapıyoruz" dedi.
Eylül ayında 179 milyon TL'lik sosyal destek

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, eylül ayında 'Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları, Çoklu Doğum Yardımı ve Kronik Hastalık Yardım Programı' kapsamında ihtiyaç sahiplerine 179 milyon TL ödeme yaptıklarını belirtti. Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımımız ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz. Şartlı Sağlık Yardımımız ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelerimize, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz. Ayrıca çoklu doğum (ikiz, üçüz vb.) sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerimize de nakdi destek veriyoruz. Bu kapsamda eylül ayında bu sosyal yardım programlarımız ile 175,3 milyon TL ödeme yapıyoruz" dedi. 

Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) hastalığından muzdarip kronik hastalara da 3,7 milyon TL destekte bulunacaklarını belirterek, "Böylece eylül ayında dört nakdi sosyal destek programımız ile 179 milyon TL ödeme yapıyoruz" dedi.

Bakan Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan ödemelerin yarın tamamlanacağını kaydetti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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