  • BIST 1.454,430
  • Altın 485,58
  • Dolar 8,4080
  • Euro 9,8850
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 27 °C
»

Eymir Gölü de kirlendi

Ankara'da, kuş türleri dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan, doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik oluştu. Gölün kıyı bölgelerinde meydana gelen ve Marmara Denizi'ndeki müsilaja benzetilen kirlilik, tepki çekti.
Eymir Gölü de kirlendi

Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde, Marmara Denizi’nde görülen müsilaj benzeri kirlilik ortaya çıktı. Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait Eymir Gölü, sakarmeke, yeşilbaş, elmabaş patka ve bahri gibi kuş türlerinin yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Doğal güzelliğiyle bilinen Eymir Gölü’nde oluşan kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin dikkatini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde suyun yüzeyini yağ tabakası gibi kaplayan, Marmara Denizi'nde görülen müsilaja benzetilen kirlilik, tepkiye neden oldu.

170820211242178245003.jpg
Göle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını söyledi. Taşkıran, "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var. Bu durumla ilk kez karşılaştım. Geçen hafta da gelmiştim, böyle bir şey yoktu ama bugün böyle. Neden olduğunu anlayamadım. Malzemeleri toplayıp temiz bir yere gideceğim" dedi.
Bazı kişiler de kirliliğin daha fazla alana yayılmaması için temizlik çalışması başlatılması gerektiğini söyledi.

Eymir Gölü’ndeki görevli ise kirliğin yeni oluştuğunu, durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eren-13 operasyonlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi17 Ağustos 2021 Salı 12:21
  • Kastamonu'da selden zarar gören ilçe ve köylere elektrik verilmeye başlandı17 Ağustos 2021 Salı 11:52
  • Türkiye Almanya'nın yeşil hidrojen tedarikçilerinden biri olabilir17 Ağustos 2021 Salı 11:50
  • Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi17 Ağustos 2021 Salı 11:49
  • Bucak yangınıyla ilgili gözaltındaki 6 kişi serbest17 Ağustos 2021 Salı 11:30
  • Selin vurduğu Bozkurt'ta iş makinelerinin sesi susmuyor17 Ağustos 2021 Salı 11:24
  • Bakan Dönmez'den 'Kastamonu' açıklaması: Elektrik verilemeye başlandı17 Ağustos 2021 Salı 11:23
  • Yeni kasap dükkanı açtım dedi: Cezadan kaçamadı17 Ağustos 2021 Salı 11:21
  • Türkiye'de temmuz yağışları geçen yıla göre yüzde 35 arttı17 Ağustos 2021 Salı 11:20
  • Afet bölgesine ne kadar yardım yapıldı: Bakan Soylu açıkladı17 Ağustos 2021 Salı 11:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti