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EYP infilak etti:Yaralı asker var

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, PKK'lı teröristlerce toprağa gömülen el yapımı patlayıcı (EYP), etkisiz hale getirilirken, infilak etti. Olayda bomba imha uzmanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Barış Bıdak, ağır yaralandı.
EYP infilak etti:Yaralı asker var

Olay, sabah saatlerinde, Aralık ilçesine bağlı Emince köyü yakınlarındaki Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında meydana geldi. Nöbet yeri yakınlarında, 26 Mayıs akşamı, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı bulundu. Güvenlik önlemi alınırken, patlayıcının imhası için bu sabah bölgeye bomba uzmanı ekip gönderildi. El yapımı patlayıcı, etkisiz hale getirilirken, infilak etti. Olayda bomba imha uzmanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Barış Bıdak, ağır yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ilk müdahalesi yapılan Bıdak, Sikorsky helikopterle Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait helikopter pistine getirildi. Buradan sağlık görevlilerince ambulansla alınan Bıdak, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bıdak'ın, yapılan kontrolde, kolunun parçalandığı belirlenirken, hava ambulansıyla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilmesine karar verildi. Bıdak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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