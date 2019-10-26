  • BIST 100.216
  • Altın 279,320
  • Dolar 5,7628
  • Euro 6,3918
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

EYT'deki son durum Erdoğan'a soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanların 40 yaşında, 50 yaşında emekli olmasının doğru olmayacağını ifade etti.
EYT'deki son durum Erdoğan'a soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan tesislere geldiği sırada bir kadın, makam aracının yanına gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı.

"EYT ÇIKAR MI"

Burada bulunan bir kadın, Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi.

40 YAŞINDA EMEKLİLİK Mİ OLUR

Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur?" yanıtını verdi.

Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Toplantıya geç kalıyorum." diyerek buradan ayrıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana'da üvey anne dehşeti26 Ekim 2019 Cumartesi 14:00
  • Adana'da üvey anne dehşeti26 Ekim 2019 Cumartesi 11:44
  • Meteoroloji'den flaş uyarı26 Ekim 2019 Cumartesi 09:42
  • ‘Çek Nuri’ yakalandı26 Ekim 2019 Cumartesi 09:39
  • Memura ödüllendirme sistemi26 Ekim 2019 Cumartesi 09:37
  • Akar'dan kritik çağrı26 Ekim 2019 Cumartesi 09:30
  • 10 teröriste bedel26 Ekim 2019 Cumartesi 09:20
  • İmar barışı fırsatçıları tek tek yakalandı26 Ekim 2019 Cumartesi 09:16
  • Küba'ya Maduro yaptırımı26 Ekim 2019 Cumartesi 09:11
  • 'Bor Karbür' paylaşımı26 Ekim 2019 Cumartesi 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti