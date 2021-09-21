Eyüp Sultan Camii emekli imamı Reisü'ül Kurra Hafız Ahmet Arslanlar vefat etti

İstanbul Eyüp Sultan Camii emekli imamlarından, 1911 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 111 yaşındaki Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar, organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Eyüp Sultan Camii emekli imamlarından, 111 yaşındaki Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar organ yetmezliğine bağlı olarak vefat etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vefat eden Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar için bir taziye mesajı yayınladı. Arslanlar'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirten Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Alimin ölümü alemin ölümüdür. Kur'an-ı Kerim'e adanmış asırlık bir ömrün vefatını derin bir teessürle öğrendim. Eyüp Sultan Camii emekli imamlarından, Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar hocamıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.”