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Eyüpsultan Ahmet Kekeç Kütüphanesi açıldı

Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi, vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek amacıyla açıldı.
Eyüpsultan Ahmet Kekeç Kütüphanesi açıldı

Vatandaşların sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabileceği, ders çalışabileceği, boş vakitlerini değerlendirebileceği kütüphane 181 metre karelik alana, 120 kişilik oturma kapasitesine sahip.

HER YAŞTAN VATANDAŞA HİTAP EDİYOR

Açılan kütüphane, zengin kitap koleksiyonu, güncel elektronik kaynaklar, süreli yayınlar, çalışma alanları ile anaokulundan üniversiteye, ev hanımından öğretmene Eyüpsultan’da yaşayan her yaştan vatandaşa hitap ediyor. Vatandaşlar, kütüphanenin kendilerine hem kitap okuma hem de ders çalışma imkanı sunduğunu söyledi.

"KÜTÜPHANE ÇOK YARARLI OLDU"

Öğrencilerden Muharrem Cacık kütüphane ile ilgili, "Üniversite öğrencisiyim. Genellikle vizelerim, finallerim için çalışmaya geliyorum. Kütüphane açıkçası gerçekten yararlı oldu. Bu bölgede tek bir tane kütüphane vardı. O da kitap ağırlıklıydı, ders çalışma olanağı sunmuyordu. Burası hem ders çalışma açısından hem de grup çalışması açısından çok uygun. Toplantı salonları var, arkadaşlarımızla birlikte ders çalışırken kullanabiliyoruz. Kafe olması da çok faydalı. Dışarıda her yerde oturup yiyemiyorsunuz, burayı her açıdan beğeniyorum” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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