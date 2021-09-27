Eyüpsultan'da eğitim ve sporda yeni dönem başladı

Eyüpsultan Belediyesi’nin, ilçede yaşayan 5 – 25 yaş arası çocuk ve gençlerin sportif, sosyal gelişimlerine ve eğitimlerine katkı amacıyla hizmete aldığı Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri’nde 2021 – 2022 Eğitim ve Spor dönemi başladı.

İlçedeki çocukların ve gençlerin enerjilerini, becerilerini doğru yönde kullanmalarına olanak sağlayan, böylelikle yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyan Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri’nin eğitim yılının başlamasıyla ilgili olarak Güzeltepe Gençlik Merkezi’nde bir program düzenlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla düzenlenen programda öncelikle sihirbazlık gösterisi yapıldı, öğrenciler sahnede Türk Halk Müziğinden eserler seslendirdi, spor öğrencileri karate gösterisi gerçekleştirdi.

Ayrıca tören alanında Sanat Atölyeleri öğrencilerinin yapmış olduğu eserlerden oluşan bir de sergi yer aldı.

“GÜZEL BİR EYÜPSULTAN, GÜZEL BİR İSTANBUL, GÜZEL BİR TÜRKİYE, HEP BERABER OLACAK”

Başkan Deniz Köken törende bir konuşma yaparak, "Geldiğimizden beri vatandaş ne istiyor, çocuklar hangi kursları, hangi spor dalını istiyor, matematik ile ilgili ne yapmamız lazım? Bunların hepsini derliyoruz, buna göre çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonra 4. sınıftan 5. sınıfa geçerken her kes yüzmeyi öğrensin istiyoruz. Şu anda toplamda 10 bin çocuğumuzla sezona başlamış olduk. Biz bölgemizdeki tüm vatandaşlarımızın çocuklarından mesulüz diyoruz. Sevgili velilerimizi de tebrik ediyorum. Çocuklarını teşvik ediyorlar. İnşallah bizim yaptığımız çalışmalar ülkenin de projesi haline gelecektir. Güzel bir Eyüpsultan, güzel bir İstanbul, güzel bir Türkiye, hep beraber olacak" dedi.

Ali Kuşçu Uzay Evi'nin hazırladığı atölyelerde öğrenciler güneş sistemini öğrenirken aynı zamanda teleskopla güneş gözlemi yaptılar. Robot okulu tarafından düzenlenen çeşitli teknoloji atölyeleriyle öğrenciler eğlenerek öğrendiler.



ÖĞRENCİNİN KİŞİLİĞİNE, YETENEĞİNE, HEDEFİNE ÖNCELİK VERİLİYOR

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri’nde verilen eğitimlerin en önemli özelliği, eğitimde bilgiden çok öğrencinin kişiliğine, yeteneğine, hedefine öncelik vermesidir. Faaliyetlerin tümü “Kendini inşa etmek” biçiminde ifade edilen asıl amaca göre kurgulanmıştır. Örgün eğitimi destekleyici hizmetlerle 5-25 yaş arasındaki hedef kitlenin kişilik ve yetenek gelişimine odaklanmıştır. Eğitimlerde, çocukların ve gençlerin kadim değerlerle olan ilişkilerini yeniden tesis etmeleri de sağlanıyor" denildi.

35 AYRI MERKEZDE HİZMET VERİLİYOR

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 10 Bilgi Evi ve 4 Gençlik Merkezi, 2 Genç Akademi Merkezi, 3 Dil Evi, 3 Bilişim Akademi olmak üzere toplam 22 merkezde eğitim veriliyor. Ayrıca müdürlüğe bağlı hizmet veren merkezler arasında 2 yüzme havuzu, 2 spor kompleksi, 5 Hanımlar Spor Salonu ve 4 Hanımlar Okul Salonu ile 13 merkez de bulunuyor. Evde değerler eğitiminden 1-5’inci sınıflar yararlanırken bilgi evlerinden 4-8’inci sınıflar, gençlik merkezlerinden 9-12’inci sınıflar, Bilişim Akademi'den 4. sınıftan üniversiteye, Ali Kuşçu Uzay Evi'nden ise 1. sınıftan üniversiteye kadar tüm öğrenciler faydalanabiliyor.