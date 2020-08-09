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Eyüpsultan'da Hasdal-Kemerburgaz yolunda üst geçit çöktü

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan'da üst geçidin çökmesine ilişkin, "Şükürler olsun ki herhangi bir ölü, yaralı veya vatandaşın arabasının üst geçit altında kalması gibi bir vaka yaşanmadı." dedi.
Eyüpsultan'da Hasdal-Kemerburgaz yolunda üst geçit çöktü

Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki üst geçitte çökme meydana geldi.

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Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan'da Hasdal-Kemerburgaz yolundaki Hasdal Kışlası'nın önündeki üst geçit, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. 

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolda hasar oluştu.

Polis, itfaiye ve karayolları ekiplerince olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yolun, Kağıthane istikameti araç trafiğine kapatıldı.

Ekipler, önlemlerin ardından çöken üst geçidin kaldırılması için çalışmalara başlayacak.

Eyüpsultan Kaymakamı Kara, çöken üst geçitte incelemelerde bulundu
Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki yaya üst geçidinde meydana gelen çökmenin ardından olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. 

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kara, şunları söyledi:

"Üst geçidin çökmesi dolayısıyla şükürler olsun ki herhangi bir ölü, yaralı veya vatandaşın arabasının üst geçit altında kalması gibi bir vaka yaşanmadı. Metro inşaatına çok büyük bir zarar vermediğini memnuniyetle öğrendim. Hepimize geçmiş olsun. Vatandaşlarımızın başka bir yoldan sevk edilerek trafiğin kontrol edilmesi konusunda arkadaşlar önlemlerini almış durumdalar. Her türlü tedbir alındı."

Bir gazetecinin "Kazanın neden kaynaklandığı belli mi? Sağ tarafta bir inşaat çalışması var?" sorusu üzerine Kaymakam Kara, "Bu tabii araştırma konusudur. İlgililer sebeplerini sonuçlarını araştırmaya devam ediyorlar." yanıtını verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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