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Eyüpsultan'da iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü

Eyüpsultan'da iki binanın arasında bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Binada oturanlar deprem olduğunu zannederek sokağa çıkarken, çökme esnasında ders çalışan üniversite öğrencisi Işıl Sıpçık, "Odam bir anda betonla doldu." dedi.
Eyüpsultan'da iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü

Olay saat 01.30'da Sakarya Mahallesi, Orhangazi Sokak'ta meydana geldi. Eğim nedeniyle 3 katlı bina ile 5 katlı binanın arasında bulunan istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken duvar 3 katlı binada hasara neden oldu. Çökme nedeniyle bina sakinleri kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri çekmenin yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekti. 

ÇÖKME ANINDA ODASINDA DERS ÇALIŞAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YAŞANANLARI ANLATTI

Çökme sırasında 3 katlı binanın ikinci katında oturan üniversite öğrencisi Işıl Sıpçık yaşananları anlattı. Sıpçık, “Daha önceden bir kırık vardı orada. Babam belediyeye, zabıtaya ulaşabileceğimiz her yere zaten şikayet etmişti. Ama gerekeni yapmadılar. Ben ders çalışıyordum gecenin bir vakti. Birden bire gürültüleri duydum. Kafamı kaldırdığımda bütün beton odamın içindeydi. Balkonum zaten beton dolu. Odam şu anda beton dolu. Yani ben uyuyor olsaydım kafama gelmişti beton parçaları, yaşamıyor olacaktım. Yatağımın üzerine geldi beton parçaları. Geçen sene geldiler, yapacağız dediler ama yapmadılar" şeklinde konuştu. 

“DEPREM OLUYOR ZANNETTİK, FIRLADIK YATAKLARIMIZDAN"

Çökme esnasında uykusunda olan apartman sakini Mehmet Karakurt ise, “Bir gürültü, bir patırtı deprem oluyor zannettik, fırladık yataklarımızdan, baktık ki arka duvar komple aşağı iniyor. Yan duvar komple çöktü aşağıya. Binanın altı resmen boşaldı. Allahtan hava kuru, yağmur yağmıyor. Yoksa bina komple çökmüştü haliyle. Ben binanın son katında oturuyorum. Binayı komple boşalttık. Ama üstte tehlike yaşanan binada hala oturuluyor. Hiç kimse durumun ciddiyetinin farkında değil, görüyorsunuz ortada kimse yok. Saatlerdir sokaktayız" diye konuştu. 

Çökmenin ardından olay yerine gelen Zabıta ekipleri ve belediye yetkilileri olayın gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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