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Eyüpsultan'da otogar çıkışı iki yolcu otobüsü kaza yaptı 

Eyüpsultan, Alibeyköy Cep Otogarı'ndan yolcu alarak hareket eden aynı firmaya ait iki yolcu otobüsü, otogar çıkışında kaza yaptı. Kazada bir yolcu yaralandı.
Eyüpsultan'da otogar çıkışı iki yolcu otobüsü kaza yaptı 

Eyüpsultan'da bulunan Alibeyköy Cep Otogarı'nda aynı firmaya ait iki şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı. İddiaya göre, Kayseri'den gelen ve otogara yolcu bırakan 38 ABC 696 plakalı otobüs, yolcu alarak Ankara'ya gitmek üzere hareket eden 34 CHB 097 plakalı otobüse otogar çıkışında yandan çarptı. Kaza sonucu otobüslerde maddi hasar oluşurken, Ankara otobüsündeki bir yolcu yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcular, aktarma otobüsü gelene kadar kaldırımda bekledi. Otogar çıkışında yaşanan kaza trafikte yoğunluğa neden oldu.

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Ankara'ya gitmek için, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan otobüse binen Salih Öztürk, "Alibeyköy Cep Otogarı'nda yolcuları aldıktan sonra, otogar çıkışında kaza yaşandı. Çok enteresan bir kazaydı. İki araçta aynı zamanda dönüş yapmaya çalıştı. Bizimki biraz dıştaydı tabi. Diğer otobüste yaklaştı yaklaştı ve en sonunda da vurdu. Çok yavaş bir şekilde vurdu. Camlar dışarı doğru kırıldı, eğer içeri doğru kırılsaydı. Sıkıntı daha büyük olabilirdi. Bir tane yolcuda ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kolunda bir sıkıntı vardı sanırım. Biz de burada bekliyoruz, başka bir otobüse aktarma yapıp yola çıkacağız" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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