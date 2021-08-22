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Eyüpsultan'daki parkta İBB ekiplerinin yıkım çalışmaları durduruldu

İstanbul 5. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkımına devam edilen Eyüpsultan'daki Gençlik Parkı'nda çalışmalar durduruldu.
Eyüpsultan'daki parkta İBB ekiplerinin yıkım çalışmaları durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesine dahil edilen park hakkında İstanbul 5. İdare Mahkemesince 21 Ağustos'ta alınan yürütmeyi durdurma kararı bugün uygulanmaya başlandı. Vatandaşların girişine izin verilmeyen parktaki iş makinelerinin artık çalışmadığı görüldü.

Eyüpsultan'da İBB'nin Gençlik Parkı'nı yıkım kararının yürütmesi durduruldu
İBB yürütmeyi durdurma kararına rağmen Eyüpsultan'daki parkta yıkım çalışmalarını sürdürüyor
Mahalledeki afet ve acil durum toplanma alanında yer alan parktaki ağaçlar, İBB ekipleri tarafından sökülmüştü. Parkın etrafı metal saclarla kapatılarak, oyun grupları ve oturma alanları kaldırılmıştı.

Önceki gün vatandaşların çıkarıldığı park alanına giren iş makinelerinin toprak zemini kazması sonucunda çukur oluştu. Dün, park alanına gelen zabıta ekipleri, çalışmaların durdurulması için yetkililerle görüştü.

Mahkeme 30 gün süre tanıdı
Gençlik Parkı'nın proje kapsamında yıkılmasına karşı çıkan mahalleliler, İBB'nin kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması istemiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesine başvurdu.

Talebi değerlendiren mahkeme, yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle kabul etti. Mahkeme, savunma ve ara karara cevap verilebilmesi için taraflara 30 gün süre tanınmasını kararlaştırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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