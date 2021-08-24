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'Ezik şeftali' kavgasının ardından açıklama geldi: Çürük mal satan esnafa müsaade ve müsamahamız olmadı

Ankara'da, pazar esnafı ile müşteri arasında ezik şeftali tartışması. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Doğru esnaf başımızın tacı ama vatandaşa hakaret eden, çürük mal satan esnafa da müsaade ve müsamahamız olmadı" dedi.
'Ezik şeftali' kavgasının ardından açıklama geldi: Çürük mal satan esnafa müsaade ve müsamahamız olmadı

Olay, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi’nde bulunan semt pazarında yaşandı. İddiaya göre, müşteri ile pazarcı esnafı arasında ezik şeftali tartışması yaşandı. 'Şeftaliler ezik' diye geri iade etmek isteyen müşteriye esnaf küfretti. Küfür üzerine büyüyen tartışmaya belediye görevlileri müdahale etti. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda zabıta, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pazarcı esnafı polis ve zabıta ekiplerine patates ve soğan attı. Bunun üzerine polis, olayları yatıştırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Güçlükle kontrol altına alınan olayda, 13 pazarcı esnafı gözaltına alındı.


4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyette işlemleri tamamlanan 13 kişiden 9'u haklarında 'mukavemet' suçundan yapılan işlem sonrası serbest bırakıldı. Diğer 4 kişi ise 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan 4 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

'DOĞRU ESNAF BAŞIMIZIN TACI'
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altınok, "Yıllarca mafyaya, pazar mafyasına karşı vatandaşlarımızın huzurlu alışverişi için elimizden geleni yaptık. Ne eyvallah ettik ne de vatandaşımızı ezdirdik. Doğru esnaf başımızın tacı ama vatandaşa hakaret eden, çürük mal satan esnafa da müsaade ve müsamahamız olmadı. Bundan sonra da olmayacak, bu böyle biline. Yetkilerimiz dahilinde gerekli işlemler yapıldı ve yapılmaya devam edecektir" dedi.

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