  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 16 °C
» »

F-16 uçakları Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör yuvalarını imha etti

F-16 uçakları Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör yuvalarını imha etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16'nın Irak'ın kuzeyi Avaşin- Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Göklerin Kartalları her daim görevinin başında. Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır" denildi.

Paylaşımda, F-16 uçaklarının görüntülerine de yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sakarya'daki patlama) Her türlü tedbir alınmış vaziyette
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sakarya'daki patlama) Her türlü tedbir alınmış vaziyette
Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da
Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama
Büyükçekmece Adliyesi önünde kavga
Büyükçekmece Adliyesi önünde kavga
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor
Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği
Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği
Son Eklenen Videolar
F-16 uçakları Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör yuvalarını imha etti
F-16 uçakları Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör yuvalarını imha etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sakarya'daki patlama) Her türlü tedbir alınmış vaziyette
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sakarya'daki patlama) Her türlü tedbir alınmış vaziyette
Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da
Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama
Büyükçekmece Adliyesi önünde kavga
Büyükçekmece Adliyesi önünde kavga
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti