F-16 uçakları Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör yuvalarını imha etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16'nın Irak'ın kuzeyi Avaşin- Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiğini açıkladı.
04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:32
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Göklerin Kartalları her daim görevinin başında. Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır" denildi.
Paylaşımda, F-16 uçaklarının görüntülerine de yer verildi.
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