F-16 uçakları Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör yuvalarını imha etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16'nın Irak'ın kuzeyi Avaşin- Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Göklerin Kartalları her daim görevinin başında. Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır" denildi.

Paylaşımda, F-16 uçaklarının görüntülerine de yer verildi.