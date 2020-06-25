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F-35'te büyük kriz! Patlama riski var

F-35'in yıldırım düşmesi veya vurulması nedeniyle patlamasını önleyen güvenlik sistemindeki bir kusur üretimde aksamalara neden oldu.
F-35'te büyük kriz! Patlama riski var

F-35'ün üretici firması Lockheed Martin, yakıt tanklarının vurulması veya yıldırım çarpması durumunda gerçekleşebilecek patlamaları önlemek için kullanılan bir sistemdeki bir kusur nedeniyle, F-35 jetlerinin ABD Hava Kuvvetleri'ne teslimatlarını büyük oranda durdurdu.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, söz konusu sistem Yerleşik İnert Gaz Üretim Sistemi (OBIGGS) azotla zenginleştirilmiş havayı uçağın yakıt tanklarında tutarak yıldırım çarpması ve uçağın vurulması durumunda patlamayı önlüyor.

Habere göre, daha önce yapılan kontrollerde 24 F-35A'nın 14'ünde kusur tespit edildi. A modeli F-35'lerin birkaç ülkeye ihraç edilen ve en yaygın kullanılan versiyonu olarak biliniyor.

Lockheed Martin'in, uçağın yıldırım çarpması ve vurulması durumunda patlamayacağını doğrulamaadığından, bunun yerine uçuşlara kısıtlama önerilerinde bulunmayı tercih ettiği belirtildi.

Firmadan yapılan açıklamada, "F-35 Ortak Program Ofisi (JPO) bir güvenlik önlemi olarak, operatörlere F-35A için yıldırım veya fırtına içinde uçuşu kısıtlayan bir yıldırım uçuş kısıtlaması uyguladıklarını söyledi." ifadelerine yer verildi. Açıklamada hatanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

398 milyar dolarlık bütçesiyle Pentagon'un en pahalı programı olan F-35'lerle ilgili daha önce de birçok hata gündeme gelmişti.

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