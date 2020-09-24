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F.Bahçe yeni golcüsünü KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Samatta'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
F.Bahçe yeni golcüsünü KAP'a bildirdi

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Mbwana Samatta, Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Aston Villa'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından Tanzanyalı futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, Samatta'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.


SAMATTA KİMDİR?

23 Aralık 1992'de tarihinde Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da dünyaya geldi. Futbola 2010 yılında ülkesini takımlarından African Lyon'da başladı. Tanzanya'da Simba takımının da formasını giydikten sonra Kongo takımı TP Mazembe takımına transfer oldu.

Bu kulüpte 5 sezon oynadıktan sonra, 2016'da Belçika'nın köklü ekiplerinden Genk ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10.5 milyon euro bedelle Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu.

Kariyerinde 249 maça çıkan 27 yaşındaki Tanzanyalı forvet, 98 gol attı ve 27 asist yaptı. Tanzanya Milli Takımı'nın da formasını Samatta, milli formayla 51 maça çıktı ve 18 gol kaydetti.

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