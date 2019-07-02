F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde transferini açıkladığı Max Kruse, bugün İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geliyor. Instagram hesabından paylaşım yapan Alman yıldız bugün İstanbul'da olacağını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde transferi açıklanan yıldız oyuncu, bugün sarı lacivertlilerle birlikte çalışmalara başlayacak.

1 Temmuz'da topbaşı yapan ve yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de yeni transferler Allahyar Sayyadmanesh ile Murat Sağlam da çalışmalara katıldı.

İşte Max Kruse'nin yaptığı paylaşım: