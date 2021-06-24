  • BIST 1.411
  • Altın 498,543
  • Dolar 8,6997
  • Euro 10,3799
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 26 °C
»

F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde tribünlerin tamamına seyirci alınacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde tribünlerin tamamına seyirci alınacak.
F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde tribünlerin tamamına seyirci alınacak

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İngiliz devleti, 16-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda tribünlerin tam kapasiteyle hizmet vermesi için yeşil ışık yaktı.

İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistteki organizasyonu izlemek isteyenlerden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığını veya 2 doz aşı yaptırdığını kanıtlaması talep edilecek.

Silverstone Pisti'ndeki F1 yarışı, Kovid-19 önlemleri dolayısıyla sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı 2020'den bu yana Büyük Britanya'da düzenlenen en kalabalık spor etkinliği olacak.

Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz gerçekleştirilen yarışı, 2019'da 140 binden fazla kişi tribünlerden takip etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EURO 2020'de son 16 turu maçları 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak24 Haziran 2021 Perşembe 09:19
  • Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü23 Haziran 2021 Çarşamba 21:02
  • Galatasaray'da ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi23 Haziran 2021 Çarşamba 21:01
  • İstanbul Başakşehir Peter Zulj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı23 Haziran 2021 Çarşamba 16:34
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 14 kişilik olimpiyat elemeleri kadrosu belli oldu23 Haziran 2021 Çarşamba 16:17
  • Denizlispor'da Özgür Çek de takımdan ayrılıyor23 Haziran 2021 Çarşamba 13:35
  • Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 'Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde finalde23 Haziran 2021 Çarşamba 12:39
  • Suns son saniye basketiyle NBA Batı Konferansı finalinde 2-0 öne geçti23 Haziran 2021 Çarşamba 11:12
  • Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleştirildi23 Haziran 2021 Çarşamba 10:12
  • Rekortmen Erden Eruç, kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu'na açıldı23 Haziran 2021 Çarşamba 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti