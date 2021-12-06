  • BIST 1.917,00
  • Altın 782.56150
  • Dolar 13.7762
  • Euro 15.5374
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 1 °C
»

F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Hamilton, liderlik mücadelesinde Verstappen ile arasındaki puan farkını sezonun bitimine bir yarış kala kapattı.
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Büyük bir heyecana sahne olan sezonun 21. mücadelesi, Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Cidde Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ilk sıradan başlayan Hamilton ile şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull pilotu Max Verstappen arasındaki çekişme, yarış boyu devam etti. Mick Schumacher, Sergio Perez, Nikita Mazepin, George Russell ve Sebastian Vettel'in araçlarının kaza yaptığı ve söz konusu pilotların diskalifiye olduğu yarış, bu nedenle birçok kez kırmızı bayrakla durduruldu.

Yeniden yapılan başlangıçlarda Hamilton ile Verstappen'in araçları, birçok kez birbirini geçti. Bu anların birinde, Hollandalı pilot, yarış sırasında aracını pist dışına taşıyarak Hamilton'ı geçtiği gerekçesiyle 5 saniye cezası aldı ve bu cezanın yardımıyla rakibini geride bırakan Hamilton, rakibinden daha az hata yaparak yarışı ilk sırada tamamladı.

Suudi Arabistan'da ilk kez kazanan Büyük Britanyalı pilot, 2:06:15.118'lik derecesiyle sezonun 8'inci, kariyerinin ise 103'üncü birinciliğine ulaştı. Verstappen, liderin 11.825 saniye arkasında ikinci, Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas ise liderin 27.531 saniye ardında üçüncü oldu.

En hızlı tur puanını da hanesine yazdıran Hamilton, 369.5 puana ulaşarak son yarış öncesi zirve yarışında Verstappen ile arasındaki puan farkını kapattı.

Pilotlar ve takımlar klasmanında şampiyonun belirleneceği sezonun 22. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 12 Aralık'ta yapılacak.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

Takımlar
1. Mercedes 587,5

2. Red Bull: 559,5

3. Ferrari: 307,5

4. McLaren: 269

5. Alpine: 149

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli yüzücü Ekaterina Avramova'dan Türkiye rekoru04 Aralık 2021 Cumartesi 16:20
  • Hatayspor yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek04 Aralık 2021 Cumartesi 15:21
  • UEFA, Beşiktaş'ın koşullu cezasını kaldırdı04 Aralık 2021 Cumartesi 14:35
  • Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak04 Aralık 2021 Cumartesi 12:30
  • Antalyaspor yarın Kayserispor'a konuk olacak04 Aralık 2021 Cumartesi 11:30
  • İdlib'de görme engelliler futbol maçı yaptı04 Aralık 2021 Cumartesi 10:55
  • NBA'de Warriors, Suns'ın 18 maçlık galibiyet serisine son verdi04 Aralık 2021 Cumartesi 10:35
  • Anadolu Efes, Barcelona'ya uzatmalarda yenildi04 Aralık 2021 Cumartesi 10:30
  • UEFA'dan TFF'nin 'Sunduğun Gol Olsun' projesine ödül04 Aralık 2021 Cumartesi 09:30
  • Beşiktaş galibiyeti unuttu04 Aralık 2021 Cumartesi 08:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti