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Fabrika deposunda taciz iddiası

İzmir'in Torbalı ilçesindeki sigara fabrikasında, taşeron hizmet veren firmanın vardiya şefi Rasim D., temizlik görevlisi B.G. adlı kadına nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Fabrika deposunda taciz iddiası

Bugün sabah saatlerinde Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran B.G., sigara fabrikasına hizmet veren taşeron firmada temizlik görevlisi olarak çalıştığını, bir gün önce saat 18.00 sıralarında, vardiya şefi olan Rasim D.'nin kendisini malzeme deposuna çağırıp kapıyı kilitlediğini ve nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. B.G., korktuğu için bağıramadığını ve kimseden yardım isteyemediğini söyledi.

Bunun üzerine savcının talimatıyla harekete geçen polis, Rasim D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde B.G. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia eden Rasim D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Torbalı Adliyesi'ne sevk edildi. Burada da ifadesini tekrarlayan Rasim D., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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