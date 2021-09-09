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Fabrika gibi okul

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki 13 atölyede 96 öğrencinin üretimi ile hem okulların hem özel sektörün talepleri karşılanıyor.
Fabrika gibi okul

Atölyelerde kullanılan malzemeler Muş esnafından temin edilirken, il ekonomisine 700 bin lira katkı sağlanıyor, lisenin üretimi ile de yıllık 1 milyon lira ciro elde ediliyor.
Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen çeşitli malzemelerle Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki illerin taleplerini karşılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı temel eğitim okulları, liseler ve özel sektörlerin siparişlerinin yapıldığı okul, bir yandan da öğrencilerin aile bütçelerine katkı sağlamalarına imkan sunuyor.
Fabrika gibi hizmet veren okulda döner sermaye işletmesinden faydalanan metal ve mobilya bölümü öğrencileri, sıra ve masa üretiyor. Yıllık 1 milyon lira ciro elde edilen okulun kent kenomisine katkısı ise 700 bin TL’yi buluyor.

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6 ALAN, 13 ATÖLYE VE 1352 ÖĞRENCİ

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Subaşı, “Okulumuzda 6 alan ve 13 atölye bulunmaktadır. Örgün eğitimde 1082, mesleki açık öğretim lisesinde 270 öğrenci olmak üzere toplam 1352 öğrencimiz okulumuzda eğitim-öğretimine devam etmektedir. Okulumuzun döner sermaye işletmesinde bu yıl 96 öğrenci fiilen çalışıp, aile ekonomisine aldığı ücretlerle faydalı oldu. Okulumuzun metal ve mobilya alanlarında, sıra ve masa olmak üzere günde ortalama olarak 130 takım üretilmektedir. Döner sermaye işletmesi ciromuz, yıllık ortalama 1 milyon TL civarında olmaktadır. Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitim okulları, liseler ve özel sektörün siparişlerini yapmaktayız. Okulumuz bir yandan eğitim-öğretimi sürdürürken, diğer yandan da ilimiz ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

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Metal bölümü 12'nci sınıf öğrencisi olan ve iki yıldır döner sermaye işletmesinden faydalanan Sedat Demir, “Usta bir şekilde sıra ve masa üretimi yapıyoruz. Okullara gönderimini yapıyoruz. Burada hem aileme katkıda bulunuyorum, hem de okulumu okuyorum. Bundan dolayı çok mutluyum" dedi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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