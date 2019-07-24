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Fabrikadaki işini bırakıp köyüne turistik tesis kurdu

Bursa'da 8 yıl fabrikada işçi olarak çalıştıktan sonra köyündeki atadan kalma araziyi değerlendirmek isteyen girişimci, bungalovdan oluşan turistik tesis inşa etti.
Fabrikadaki işini bırakıp köyüne turistik tesis kurdu

Bursa'da 8 yıl fabrikada işçi olarak çalıştıktan sonra köyündeki atadan kalma araziyi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle değerlendiren girişimcinin kurduğu 15 bungalovdan oluşan turistik tesis ilgi görüyor.

Kentte bir fabrikada 8 yıl işçi olarak çalışan Murat Turan, İznik'in 850 rakımlı kırsal Candarlı Mahallesi'ndeki atadan kalma araziyi değerlendirip kendi işini kurmak istedi.

Araştırmalarının ardından araziye bungalovlardan oluşan turistik tesis kurmaya karar veren Turan, köylülerin "Buraya kimse gelmez." sözlerine aldırış etmeden projesini TKDK'ya sundu.

Projenin onaylanmasının ardından 15 bungalov ve bir restorandan oluşan tesisin yapımı 6 ayda tamamlandı.

Yaklaşık 1,5 yıldır hizmet veren, elektriğini de güneş enerjisinden sağlayan tesise, yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

"Ata toprağını değerlendirdik"

İşletmenin sahibi Murat Turan, doğup büyüdüğü Candarlı Mahallesi'nin yayla sayılabilecek rakımda ve dört tarafının ormanla çevrili olduğunu söyledi.

Bölgenin havasının temmuz ve ağustosta bile serin olduğunu dile getiren Turan, "Köyümüzün piknik alanı var. Gelen piknikçiler sabahtan akşama kadar burada bekliyordu. Biz de 'Konaklama tesisi olsa bu insanlar burada kalır.' diye düşündük ve dedelerimizden kalma arazimize böyle bir tesis yapmaya karar verdik." dedi.

Turan, ailesinin de bu süreçte hep yanında olduğunu anlatarak, "Devlet desteğiyle projemizi gerçekleştirdik, ata toprağını değerlendirdik. Ayrıca köylümüzün meyve, sebze ve hayvansal ürünlerini burada değerlendiriyoruz. Tesisimiz yaklaşık 1,5 milyon liraya mal oldu. Bunun yüzde 60'ı devlet desteği." ifadelerini kullandı.

"Özellikle Arap turistlerin sayısı artıyor"

Yaklaşık 1,5 yıl önce açılmasına rağmen tesise ilginin beklentilerinin üzerinde olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Fazla bütçemiz olmadığı için reklam yapamadık. Genelde arkadaş tavsiyeleriyle müşterilerimizin sayısı artıyor. Özellikle Arap turistlerin sayısında her geçen gün artış var. Tesisimize gelenler ATV turları ve doğa yürüyüşleri yapabiliyor. Ayrıca organik tarımla ürettiğim ürünleri de misafirlerimize sunuyoruz."

Turan, "Buraya tesisi inşa ederken köylüler 'olmaz' gözüyle baktı. 'Bu çılgınlığa neden girdiniz?' diyorlardı, şimdi ise 'İyi ki bu projeyi gerçekleştirdiniz, sayenizde köyün tanınırlığı artıyor.' diyorlar. Bu yorumlar da bizi mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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