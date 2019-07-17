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FaceApp'ı indirerek neleri kabul ettiğinize dikkat

Ülkemizde ‘FaceApp’ yani yaşlılık uygulaması hızla yayılıyor. Peki FaceApp'ı cep telefonumuza indirerek neleri kabul etmiş olduğumuzun farkında mıyız? İşte o kabul ettiklerimiz:
FaceApp'ı indirerek neleri kabul ettiğinize dikkat

Ülkemizde ‘FaceApp’ yani yaşlılık uygulaması hızla yayılıyor. Son günlerde sosyal medyada insanlar, FaceApp ile elde ettikleri yaşlılık hallerini gösteren fotoğraflarını paylaşıyor. 

Peki FaceApp'ı cep telefonumuza indirerek neleri kabul etmiş olduğumuzun farkında mıyız?

Mesela uygulamayı cep telefonumuza indirirken hangi kritik izinleri veriyoruz, bilmediğimiz karşı tarafa? 

İşte o kabul ettiklerimiz:

Son birkaç günden beri sosyal medyanın yeni bir fenomen uygulaması var.

Rus ‘Wireless Lab’ tarafından 2017’de yayınlanan ‘FaceApp’ten bahsediyoruz.

En bilinen özelliğiyle ‘yaşlandırma uygulaması’ da diyebiliriz. Akıllı telefonlara indirilen bu uygulama, görüntü işleme teknolojisiyle çalışıyor. Fotoğrafınızı çekiyorsunuz veya galeriden yüklüyorsunuz. Sonra birkaç dokunuşla filtreden geçiriyorsunuz. İşte bu kadar. Birkaç dokunuşla kendinizi 70’li yaşlarda buluyorsunuz. Yaşlanmanın yanı sıra ücretsiz olarak gençleşmek, saç şeklinizi değiştirmek ve gözlük takmak gibi filtreler kullanılabiliyor. Yani para ödemeden güya eğleniyorsunuz.

İşte bu yüzden FaceApp, özellikle son 2-3 günden beri viral bir şekilde patladı. Ünlü ünsüz herkes bu uygulamayla yaptığı yaşlı fotoğraflarını paylaşıyor. Mesela, şu anda Instagram’ı açın ve hikâyelere (stories) bölümüne bakın. Mutlaka birkaç fotoğraf denk gelecektir.

ÇOK KRİTİK İZİNLER ALIYOR İNERKEN

Buraya kadar işin eğlence boyutunu anlattık. Ancak kullanıcıların bu tip ücretsiz olan servislerde unutmaması gereken bir söz var. O da, “Aldığınız hizmet karşısında bir ücret ödemiyorsanız, ürün aslında sizsiniz.” Google, nasıl sizi arama motoruyla dünyanın bilgisine ücretsiz ulaştırıp, sizi reklam ürünü olarak kullanıyorsa FaceApp de bunun küçük boyutlusunu gerçekleştiriyor. Yani sizin bilgilerinizi alıyor ve bu verilerinizi üçüncü taraflarla ve reklam verenlerle paylaşıyor. Uygulamayı indirdikten sonra sizden bazı izinler alınıyor. Bu izinler arasında yok yok. Kamera, çekilen fotoğraflar, videolar, cihaz içeriğini görüntüleme...

Bunlar yalnızca bazıları. Uygulama mağazalarına girerek FaceApp’in istediği izinleri görebilirsiniz.

İş bununla sınırlı değil. Aynı zamanda bir de ‘Gizlilik Sözleşmesi’ne göz atın.

Verdiğiniz bu izinlerden toplanan verilerin nasıl kullanıldığı ‘Gizlilik Sözleşmesi’nde yazıyor.

Özellikle birkaç madde var ki, siz eğlenirken toplanan verilerin hangi amaçlarla kullanılabileceğini açık açık gösteriyor.

 

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