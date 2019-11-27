  • BIST 105.900
  • Altın 270,283
  • Dolar 5,7760
  • Euro 6,3544
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
»

Facebook İstasyon Ankara'da da açılacak

Türkiye'de ilki İstanbul'da açılan "Facebook İstasyon", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu ve Habitat Derneği iş birliğiyle Ankara'da açılacak.
Facebook İstasyon Ankara'da da açılacak

Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) yapılan açıklamaya göre, genç girişimciler ve KOBİ'lerin dijital dünyada büyümeleri için gereksinim duydukları kaynak, bilgi ve becerilere erişmelerini sağlayarak, bu konuda destek sunacak Facebook İstasyon Ankara'nın kuruluşu için ATO Başkanı Gürsel Baran ve Habitat Başkanı Sezai Hazır tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Baran, Türkiye'nin Facebook kullanıcı oranı açısından 190 ülke arasında 9'uncu sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Bilişim, iletişim ve teknolojinin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Baran, "Dünya başka bir yere gidiyor ve değişim hepimiz için kaçınılmaz bir son. Mağazalara giderek alışveriş yapma devri bitti. Eğitimler bile internet üzerinden facebook ve benzeri iletişim kanallarından yapılıyor. Geçmişte kalmamak için geleceğe dair tüm gelişmeleri işimize adapte edebilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır da protokolü bir iyi niyet sözleşmesi olarak gördüğünü vurguladı.

Yalnızca İstanbul ile diğer iller arasındaki iletişimi değil aynı zamanda yurt dışı bağlantıları nasıl kurabileceklerini de düşündüklerini belirten Hazır, "7 bölgesel merkez açarak Türkiye'deki girişimciliğin geliştirilmesini amaçladık. Bugün 6'ıncı imzayı atarken yakın zamanda Ankara merkezinin de açılışını yapmayı diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunceli'ye mevsimin ilk karı: Yollar kapandı araçlar yolda kaldı27 Kasım 2019 Çarşamba 13:37
  • Çatalca'da fabrika yangını27 Kasım 2019 Çarşamba 13:28
  • Bakan Soylu kritik sayısı açıkladı: Yurt içinde kalan terörist sayısı...27 Kasım 2019 Çarşamba 12:55
  • Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası: Amfibi piyadeler27 Kasım 2019 Çarşamba 12:53
  • Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Ölü toprağından kurtulamadık27 Kasım 2019 Çarşamba 12:45
  • İçişleri Bakanlığından 'kış lastiği' genelgesi27 Kasım 2019 Çarşamba 12:33
  • Çavuşoğlu: Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz bizim ihtiyacımız var27 Kasım 2019 Çarşamba 12:27
  • Yok artık: Kadın müşterisini taksiden attı27 Kasım 2019 Çarşamba 09:53
  • Geri sayım başladı: 625 TL cezası var27 Kasım 2019 Çarşamba 09:48
  • Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu27 Kasım 2019 Çarşamba 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti